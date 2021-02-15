جمال عبد الحميد: سعيد بالعوة للعمل مرة أخرى في الزمالك

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 23:55

كتب : إبراهيم رمضان

جمال عبد الحميد - أسطورة الزمالك

أعرب جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته العارمة بالعودة من جديد للقلعة البيضا، والعمل بهذا المنصب بكرة القدم بالنادي.

وكان نادي الزمالك قد أسند مهمة الإشراف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم لعبد الحميد بما فيها قطاعات البراعم، والأكاديميات داخل وخارج النادي.

وأثنى عبد الحميد على استقبال وحفاوة طارق يحيى رئيس القطاع، وعرض كافة المعلومات عن القطاع، ودوره الكبير للتمهيد وإنجاح مهمته مع النادي والتعاون معا بما يخدم قطاع الكرة بالقلعة البيضاء.

أخبار متعلقة
المصري: لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة بشأن تحمل تكاليف المسحات المقاصة: الاتفاق كان تحمل اتحاد الكرة 33 مسحة لكل مباراة ونرفض الخطاب.. وتكاتف من الأندية مجاهد لـ في الجول: الأندية تتحمل تكلفة المسحات وفقا للائحة.. ونقبل أي معمل معتمد

وقال عبد الحميد :"كنا كلاعبين في الزمالك طارق يصنع الأهداف وأنا أسجلها بنفسي واليوم نتعاون أيضا لخدمة بيتنا في قطاع الناشئين".

ووجه عبد الحميد الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز على ثقتها فيه.

مشددا على أنه سيضع كل خبراته ووقته وجهده لتطوير قطاع الناشئين بالنادي ليكون موردا رئيسيا للفريق الأول، وكذلك تسويق العناصر المميزة من الناشئين بما يضمن توفير موارد مالية للقطاع .

الزمالك جمال عبد الحميد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب المريخ: مستوى الأهلي في المونديال لا يناسب تاريخه.. وتجربة الإسماعيلي أضرتني 32 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أشرف خضر لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج لاستفاقة فنية أمام الزمالك 54 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الرابع على التوالي.. تشيلسي يهزم نيوكاسل بثنائية 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جمال عبد الحميد: سعيد بالعوة للعمل مرة أخرى في الزمالك ساعة | الدوري المصري
المصري: لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة بشأن تحمل تكاليف المسحات ساعة | الدوري المصري
من شمس قطر إلى صقيع ميونيخ.. بايرن يعود إلى الواقع وينجو من الهزيمة أمام بيلفيد ساعة | الدوري الألماني
المقاصة: الاتفاق كان تحمل اتحاد الكرة 33 مسحة لكل مباراة ونرفض الخطاب.. وتكاتف من الأندية ساعة | الدوري المصري
فيديو في الجول 5 – لويس إدوارد يتحدث العربية ويكشف عن أغنيته المصرية المفضلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك