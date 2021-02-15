جمال عبد الحميد: سعيد بالعوة للعمل مرة أخرى في الزمالك

أعرب جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته العارمة بالعودة من جديد للقلعة البيضا، والعمل بهذا المنصب بكرة القدم بالنادي.

وكان نادي الزمالك قد أسند مهمة الإشراف العام على قطاع الناشئين لكرة القدم لعبد الحميد بما فيها قطاعات البراعم، والأكاديميات داخل وخارج النادي.

وأثنى عبد الحميد على استقبال وحفاوة طارق يحيى رئيس القطاع، وعرض كافة المعلومات عن القطاع، ودوره الكبير للتمهيد وإنجاح مهمته مع النادي والتعاون معا بما يخدم قطاع الكرة بالقلعة البيضاء.

وقال عبد الحميد :"كنا كلاعبين في الزمالك طارق يصنع الأهداف وأنا أسجلها بنفسي واليوم نتعاون أيضا لخدمة بيتنا في قطاع الناشئين".

ووجه عبد الحميد الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز على ثقتها فيه.

مشددا على أنه سيضع كل خبراته ووقته وجهده لتطوير قطاع الناشئين بالنادي ليكون موردا رئيسيا للفريق الأول، وكذلك تسويق العناصر المميزة من الناشئين بما يضمن توفير موارد مالية للقطاع .