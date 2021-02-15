فرج عامر لـ في الجول: لن ندفع ثمن المسحات إلى اتحاد الكرة

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 20:54

كتب : هاني العوضي

سموحة

شدد فرج عامر رئيس نادي سموحة على أنه لن يسدد ثمن المسحات الطبية للكشف عن إصابة اللاعبين بفيروس كورونا إلى اتحاد الكرة.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة أرسل لنا خطابا يطالبنا خلاله بسرعة سداد مبلغ 3 ملايين جنيه في مدة أقصاها أسبوع مقابل المسحات الطبية للموسم الماضي".

وأضاف "لن ندفع أي شيء ولم يتم الاتفاق أساسا على شيء لندفعه".

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وواصل "ما يحدث من اتحاد كرة القدم لا أجد وصفا مناسب له سوى كلمة (تهريج)".

وأتم تصريحاته "اتحاد الكرة يدار بالأهواء ولا يوجد عمل مؤسسي".

ويستعد سموحة لمواجهة دكرنس غدا الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر.

سموحة فرج عامر الدوري المصري اتحاد الكرة
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