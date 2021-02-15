هندرسون: أضحكتني شائعة مشاجرة فيرمينو وأليسون.. وسنخرج من المحنة أقوى بكثير

نفى جوردان هندرسون قائد ليفربول، الأنباء التي تحدثت عن دخول زملائه في مشاجرة بغرفة خلع الملابس بعد الهزيمة الصادمة أمام ليستر سيتي.

ليفربول يعيش وضع الانهيار، إذ لم يفز إلا في 3 من آخر 12 مباراة خاضها، وينتظره اختبار صعب أمام لايبزج الألماني غدا الثلاثاء بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة المجرية بودابست.

وقال هندرسون قبل اللقاء: "هناك شخص يجلس أمام لوحة مفاتيح ويختلق الشائعات حول المدرب واللاعبين في غرفة خلع الملابس".

وتابع: "لست في حاجة للتعليق على ذلك، ولكنها أشياء غير حقيقية".

وأضاف: "لقد أعجبتني شائعة أن فيرمينو وأليسون انخرطا في مشاجرة، جعلتنا نضحك بعض الشيء، وتلك كانت شائعة، لكني استمتعت بها".

واستدرك: "ولكن بخلاف ذلك لم تلق الشائعات كثيرا من اهتمامنا".

وشدد: "المدرب يتعامل بشكل مميز في المواقف المشابهة، يستمع كثيرا للآخرين ويحاول حماية اللاعبين دوما، ولكننا نحن اللاعبون نتحمّل المسؤولية".

وواصل: "مسؤوليتنا أن نخرج إلى الملعب ونغيّر الوضع الصعب الذي نعيشه. ليس هناك أي علامات استفهام بشأن المدرب أو رد فعله بعد المباريات، بل إن رد فعله يكون مناقضا تماما لما يظنه الناس".

وأكد: "هو يتعامل مع تلك المواقف بشكل رائع ولهذا نريد أن نؤدي بقوة".

وأوضح: "ما نمر به صعب لأننا رفعنا سقف التوقعات لوقت طويل، وبات خسارة مجموعة مباريات أمرا غير عادي، لكن علينا التأقلم. أعتقد أن الفتية يقدّمون كل ما عندهم في التدريب والمباريات رغم ذلك".

وأتم: "أشعر أننا سنكون أقوى من أي وقت مضى عندما نخرج من هذا الوضع –آمل أن يحدث ذلك سريعا-، القوة تُستمَد من رحم المحن أحيانا".

وخاض ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر 3 مواسم، وتوج بلقب 2019.