كرة طائرة - الزمالك يهزم سموحة ويتصدر الدوري.. والأهلي يخسر من بتروجت

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري للكرة الطائرة بعد ختام الجولة الثانية من المرحلة الختامية بعد الفوز على سموحة.

أما الأهلي فسقط في خسارة مفاجئة أمام بتروجت بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين ليحصل على نقطة واحدة من المباراة.

وتتكون المرحلة الختامية من دوري الطائرة من 12 فريقا ويقام بنظام الذهاب والإياب ويختتم الدور الأول يوم 19 مارس،بينما تختتم منافسات الدوري في 3 مايو.

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ونجح الزمالك في تحقيق فوزه الثاني على التوالي على حساب سموحة بثلاثة أشواط دون مقابل (25-23، 25-21، 25-20).

أما بتروجت ففجر المفاجأة بالفوز على الأهلي بنتيجة 3-2 (25-23، 15-25، 25-23، 17-25، 15-13)، ليحصل بتروجت على نقطتين والأهلي على نقطة واحدة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط من المباراتين بينما الأهلي بات رصيده 4 نقاط فقط، وبتروجت نقطتان وله مباراة مؤجلة أمام الجيش بينما سموحة بلا رصيد من النقاط بالخسارة من الأهلي والزمالك.

وكانت نتائج الجولة الأولى قد انتهت بفوز الأهلي على سموحة والزمالك على القناة بنفس النتيجة 3-0 كما فاز الاتحاد السكندري على هليوبوليس وسبورتنج على الداخلية بنتيجة 3-2.

وتأجلت مواجهتا طلائع الجيش ضد بتروجت والطيران أمام الترسانة من الجولة الأولى.

وتقام مباريات الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل كالآتي:

الزمالك × بتروجت (6 مساء)

الأهلي × هيليوبوليس (6 مساء)

الجيش × الترسانة (6 مساء)

الطيران × الداخلية (6 مساء)

سموحة × القناة (4 مساء)

الاتحاد × سبورتنج (4 مساء)

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