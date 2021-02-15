مؤتمر ليلة الأبطال – تغريدة عمرها 4 سنوات تُطارد باريديس

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 20:19

كتب : FilGoal

لياندرو باريديس - باريس سان جيرمان

يُقال أن وسائل التواصل الاجتماعي صارت وسيلة مهمة لتوثيق مشاعرنا، لكن ماذا لو تغيّرت مشاعرنا تلك بمرور الزمن، أو توجّب عليها أن تتغير؟

في ليلة 7 مارس 2017 التاريخية، أعاد لياندرو باريديس –لاعب روما وقتها- نشر تغريدة تشيد بما قدّمه برشلونة في الريمونتادا المستحيلة بستة أهداف على حساب باريس سان جيرمان.. فريقه الحالي!

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد بين برشلونة وسان جيرمان، سُئل لاعب الوسط الأرجنتيني عن تلك التغريدة، فأجاب: "أتذكر نتيجة المباراة فقط، لقد مر كثير من الوقت، حاليا أفكر فقط في مباراة الثلاثاء".

وأثار باريديس الجدل مؤخرا بمداعبته مواطنه ليو ميسي في أكثر من مناسبة ومناشدته علنا بالانضمام إلى سان جيرمان.

وأيضا باريديس قام بمراوغة سؤال بهذا الشأن في المؤتمر: "لقد تم الحديث عن هذا الأمر كثيرا، أفضّل ألا أزيد في الكلام عنه".

وتابع: "سيتوجب علي التفكير أكثر دفاعيا خلال اللقاء (لمراقبة ميسي)، أحتاج إلى القيام بالأمور الصعبة".

وشدد: "أشعر أنني بخير وأمتلك الكثير من الثق".

وأوضح: "ننتظر من مبابي أكبر قدر ممكن من المسؤولية، قائمتنا كبيرة".

وأتم: "لا أدري إن كان هناك مرشح للفوز، الفريق الذي يرتكب أخطاء أقل هو من سيعبر إلى الدور المقبل".

باريديس (26 عاما) يلعب في باريس سان جيرمان منذ صيف 2019، ويمتلك 27 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين.

باريس سان جيرمان ليلة الأبطال برشلونة باريديس
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