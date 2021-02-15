مؤتمر ليلة الأبطال - بوكيتينو: غياب نيمار ودي ماريا مؤثر لكن لدينا البدائل.. هدفنا اللقب

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 19:42

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

اعترف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن غياب الثنائي نيمار وأنخيل دي ماريا مؤثر على فريقه لكن هناك بدائل جيدة.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء غدا الثلاثاء.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي: "لدينا مواجهة صعبة ومهمة أمام برشلونة ونسعى للفوز بكل تأكيد".

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وشدد بوكيتينو "هدفنا الأساسي هو الفوز بلقب دوري الأبطال، وأنا هادئ ومطمئن بالنسبة للمباراة".

وبالحديث عن الريمونتادا السابقة قال: "التاريخ هو تاريخ، لكن الآن الأمور مختلفة ولدينا لاعبين آخرين وما حدث في الماضي بات من الماضي".

وكان برشلونة قد حول تأخره في الذهاب بنتيجة 4-0 إلى ريمونتادا تاريخية بالفوز 6-1 في مباراة الإياب وخطف بطاقة التأهل في عام 2017.

وعن الغيابات كشف بوكيتينو "بالطبع غياب نيمار ودي ماريا مؤثر على الفريق، لكن لدينا لاعبين آخرين ومن سيخوض المباراة سيقدم أفضل ما لديه".

وتابع "أما فيراتي فسنرى في المران كيف تسير الأمور لتحديد موقفه من المباراة".

وأتم المدير الفني لباريس سان جيرمان تصريحاته "نلعب أمام برشلونة الفريق الكبير والذي يستهدف الفوزباللقب، وهذا هدفنا أيضا لكن في النهاية سيتأهل فريق واحد إما نحن أو برشلونة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في باريس يوم 10 من شهر مارس المقبل.

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