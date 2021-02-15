فيديو في الجول 4 – لويس إدوارد يخضع لاختبار المعلومات

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 19:42

كتب : زكي السعيد حامد وجدي

لويس إدوارد - المقاولون

ماذا كان مركز عماد النحّاس خلال مسيرته الكروية؟ ما هو النادي الأكثر تتويجا بالدوري المصري؟ أسئلة سهلة أليس كذلك؟ لكن ماذا لو طرحناه على مواطن كولومبي من الجزء الآخر من العالم؟

لويس إدوارد

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

FilGoal.com وضع الكولومبي لويس إدوارد هنيستروزا لاعب المقاولون العرب في اختبار المعلومات، وسأله عن أشياء تخص الدوري المصري، وعن مسيرته مع ذئاب الجبل.

هل ينجح لويس إدوارد في الاختبار؟ دعونا نشاهد.

أخبار متعلقة
فيديو في الجول (1) - بكاء لويس إدوارد عند حديثه عن كفاحه مع كرة القدم فيديو في الجول (2) - لويس إدوارد: أشكر الرب على مزاملة طاهر فيديو في الجول (3) – لويس إدوارد يتحدث عن اللعب لمنتخب مصر.. وأسطورة اللا هزيمة بسبب أهدافه

المقاولون العرب لويس إدوارد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر ليلة الأبطال - بوكيتينو: غياب نيمار ودي ماريا مؤثر لكن لدينا البدائل.. هدفنا اللقب 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فيديو في الجول 4 – لويس إدوارد يخضع لاختبار المعلومات 24 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الإسماعيلي يقترب من استعادة الشامي أمام الزمالك.. وغياب عبد الرحمن مجدي 25 دقيقة | الدوري المصري
انضمام أوسبينا ولوزانو إلى قائمة المصابين في نابولي ساعة | الدوري الإيطالي
قائمة الأهلي - عودة وحيد وربيعة وكهربا أمام المريخ السوداني.. وغيابات أخرى بالجملة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
فيديو في الجول - أنا بيرلو (5) - حين اكتشفت سر الركلات الحرة في الحمام.. وجاتوزو كاد يقتلني ساعة | أوروبا
مدافع المريخ لـ في الجول: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كوادرادو يغيب لثلاث مباريات بسبب الإصابة ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 جاري نيفيل: ما يفعله صلاح يحبط زملاءه 4 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم
قد ينال إعجابك