فيديو في الجول 4 – لويس إدوارد يخضع لاختبار المعلومات

ماذا كان مركز عماد النحّاس خلال مسيرته الكروية؟ ما هو النادي الأكثر تتويجا بالدوري المصري؟ أسئلة سهلة أليس كذلك؟ لكن ماذا لو طرحناه على مواطن كولومبي من الجزء الآخر من العالم؟

لويس إدوارد النادي : المقاولون العرب المقاولون العرب

FilGoal.com وضع الكولومبي لويس إدوارد هنيستروزا لاعب المقاولون العرب في اختبار المعلومات، وسأله عن أشياء تخص الدوري المصري، وعن مسيرته مع ذئاب الجبل.

هل ينجح لويس إدوارد في الاختبار؟ دعونا نشاهد.

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