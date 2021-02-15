خبر في الجول - الإسماعيلي يقترب من استعادة الشامي أمام الزمالك.. وغياب عبد الرحمن مجدي

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 19:41

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي مع الإسماعيلي

اقترب محمد الشامي لاعب الإسماعيلي من الانضمام لقائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك.

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

محمد الشامي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي
الزمالك

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي بعد غدا الأربعاء، في الجولة الـ13 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

وكشف مصدر مسؤول داخل الإسماعيلي لـFilGoal.com عن اقتراب الشامي من الانضمام لقائمة مباراة الزمالك.

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وقال المصدر لـFilGoal.com إن الشامي الأقرب للدخول لقائمة المباراة بعدما تماثل للشفاء تماما.

كما أكد المصدر على صعوبة لحاق كل من عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي ومحمد عمار وأحمد مدبولي بالمباراة بسبب الإصابة.

ويغيب أيضا عن الإسماعيلي الثنائي أحمد أيمن ومحمود البدري بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

الإسماعيلي يحتل المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 26 نقطة.

الإسماعيلي محمد الشامي عبد الرحمن مجدي الزمالك
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