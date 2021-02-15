فيديو في الجول - أنا بيرلو (5) - حين اكتشفت سر الركلات الحرة في الحمام.. وجاتوزو كاد يقتلني

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 18:34

كتب : رامي جمال

بيرلو - جاتوزو

لطالما كان أندريا بيرلو صاحب شخصية هادئة داخل الملعب، في مقابلة اندفاع وغضب عارم من زميله في الوسط جينارو جاتوزو.

تلك العلاقة انعكست في الغرف المغلقة، لكن وللمفاجأة، فـ بيرلو كان من يلعب دور الشرير أغلب الوقت بحيله الماكرة في صديقه المسكين خلال سنواتهما الطويلة في ميلان ومنتخب إيطاليا.

الحلقة الخامسة والأخيرة من سلسلة أنا بيرلو، مشاهدة ممتعة مع FilGoal.com.

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أنا بيرلو فيديو في الجول
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