الحضري يشارك في ورشة تدريب حراس المرمى بالإمارات

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 17:41

كتب : بسام أبوبكر

عصام الحضري

شارك عصام الحضري أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر في ورشة لتدريب حراس المرمى في الإمارات.

وانضم الحضري لورشة تدريب حراس المرمى التي ضمت 35 مدربا للحراس على رأسهم فكري صالح وحسن إسماعيل مدرب حراس مرمى منتخب الإمارات السابق.

واستمرت الورشة لمدة أسبوع وحضر خلالها الحضري تدريبات بعض الفرق الروسية التي تقضي فترة إعداد في الإمارات خلال فترة توقف الدوري.

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وعقد الحضري جلسة مع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي، لبحث إمكانية التعاون في الفترة المقبلة والاستفادة من خبراته في تدريب حراس المرمى الناشئين والشباب في الإمارات.

وكان الحضري قريبا في الفترة الماضية من تولي منصب مدرب حراس المرمى لفريق النجم الساحلي التونسي قبل أن يعتذر عن هذه المهمة.

عصام الحضري
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