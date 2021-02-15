الحنين إلى الصقيع.. روندون ينضم إلى سسكا موسكو

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 17:35

كتب : FilGoal

سالومون روندون - سسكا موسكو

أعلن نادي سسكا موسكو الروسي عن تعاقده مع خوسيه سالومون روندون قادما من داليان بروفيشنال الصيني.

سالومون روندون

النادي : نيوكاسل يونايتد

سيسكا موسكو

وذكر سسكا موسكو أن روندون سيلعب في صفوفه معارا لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

ولعب روندون في صفوف داليان منذ انضمامه إليه في صيف 2019 قادما من وست بروميتش الإنجليزي مقابل ما يزيد عن 18 مليون يورو.

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وسجّل روندون 14 هدفا في 28 مباراة خاضها مع داليان، كما صنع 7 أهداف.

روندون (31 عاما) سبق له اللعب في لاس بالماس، ومالاجا، كما يمتلك خبرة سابقة في روسيا بصفوف روبن كازان، وزينيت سان بطربسرج الذي حصد معه لقب الدوري.

وقضى روندون الفترة من 2015 حتى 2019 في الملاعب الإنجليزية رفقة وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل يونايتد.

ويعد روندون هو الهداف التاريخي لمنتخب فنزويلا برصيد 31 هدفا سجلها في 82 مباراة دولية، كما قاد بلاده لنصف نهائي كوبا أمريكا 2011.

ويحتل سسكا موسكو المركز الثاني في الدوري الروسي برصيد 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن زينيت المتصدر.

روندون سسكا موسكو
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