الحنين إلى الصقيع.. روندون ينضم إلى سسكا موسكو
الإثنين، 15 فبراير 2021 - 17:35
كتب : FilGoal
أعلن نادي سسكا موسكو الروسي عن تعاقده مع خوسيه سالومون روندون قادما من داليان بروفيشنال الصيني.
سالومون روندون
النادي : نيوكاسل يونايتد
وذكر سسكا موسكو أن روندون سيلعب في صفوفه معارا لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.
ولعب روندون في صفوف داليان منذ انضمامه إليه في صيف 2019 قادما من وست بروميتش الإنجليزي مقابل ما يزيد عن 18 مليون يورو.
Salomon Rondon @salorondon23 joined #CSKA on loan until the end of the season-2020/21 https://t.co/4EFurlZYZn pic.twitter.com/lztBcsU0nb— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) February 15, 2021
وسجّل روندون 14 هدفا في 28 مباراة خاضها مع داليان، كما صنع 7 أهداف.
روندون (31 عاما) سبق له اللعب في لاس بالماس، ومالاجا، كما يمتلك خبرة سابقة في روسيا بصفوف روبن كازان، وزينيت سان بطربسرج الذي حصد معه لقب الدوري.
وقضى روندون الفترة من 2015 حتى 2019 في الملاعب الإنجليزية رفقة وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل يونايتد.
ويعد روندون هو الهداف التاريخي لمنتخب فنزويلا برصيد 31 هدفا سجلها في 82 مباراة دولية، كما قاد بلاده لنصف نهائي كوبا أمريكا 2011.
ويحتل سسكا موسكو المركز الثاني في الدوري الروسي برصيد 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن زينيت المتصدر.