تدريبات إضافية لـ طارق حامد وزيزو قبل مواجهة الإسماعيلي

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 17:33

كتب : إبراهيم رمضان

طارق حامد - الزمالك ومولودية الجزائر

خاض أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك تدريبات خاصة تحت قيادة جوزيه بيدرو مخطط الأحمال عقب نهاية المران الجماعي للفريق الأبيض.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة جايمي باتشيكو إلى رفع المعدلات البدنية للاعب والوصول لأعلى مستوى بدني وفني له في الفترة المقبلة.

وأدى زيزو بعد نهاية مران الزمالك الجماعي فقرة تدريبية منفردة بالتسديد على محمد عواد حارس الفريق.

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كما خاض طارق حامد لاعب وسط الفريق تدريبات إضافية تحت إشراف البرتغالي أليكس كوستا المدرب المساعد لباتشيكو.

وشرح المدرب البرتغالي لطارق حامد بعض النقاط الفنية، والأدوار التكتيكية للاعب استعدادا للقاء المقبل.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي الأربعاء المقبل، في الجولة الـ13 من الدوري المصري في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

طارق حامد زيزو الزمالك
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