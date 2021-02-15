دورتموند يتعاقد مع مدرب مونشنجلادباخ بدءا من الموسم المقبل

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني عن رحيله مدربه ماركو روزه بنهاية الموسم الجاري، ليتولى تدريب بوروسيا دورتموند.

وقال ماكس إبيرل المدير الرياضي لـ مونشنجلادباخ: "عقدنا العديد من المحادثات خلال الأسابيع الماضية لمناقشة مستقبل ماركو".

وأضاف: "لكنه قرر للأسف تفعيل بند فسخ العقد والرحيل في الصيف المقبل".

وأتم: "إلى أن يحين موعد رحيله، سنعمل بقوة لتحقيق أهدافنا في الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا".

ℹ️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO — Gladbach (@borussia_en) February 15, 2021

من جانبه، لم يعلن بوروسيا دورتموند عن تعيين روزه بشكلٍ رسمي حتى اللحظة، وإن كانت تقارير عدة ذكرت أنه سيتولى المهمة على مدار الأسابيع الماضية.

وكان دورتموند قد أقال مدربه السويسري لوسيان فافره قبل عدة أسابيع لسوء النتائج، وعوّضه بمساعده إدين تيرزيتش بشكلٍ مؤقت حتى نهاية الموسم.

وحقق روزه نجاحات بارزة في مسيرته، بدأها بقيادة سالزبورج النمساوي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا للشباب 2017، قبل أن يتولى قيادة الفريق الأول حتى 2019.

روزه (44 عاما) تحوّل لتدريب بوروسيا مونشنجلادباخ في 2019 ونجح في قيادته إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد حلوله ثانيا في مجموعة ضمت ريال مدريد، وإنتر ميلان، وشاختار.

ويحتل دورتموند المركز السادس في الدوري الألماني بفارق 15 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي خاض مباراة أقل.