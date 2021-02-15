مران الزمالك: ساسي يشارك في التدريبات الجماعية.. وسلبية مسحة الفريق

انتظم فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك في تدريبات فريقه بشكل طبيعي بعدما خاض تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق يوم الأحد.

وكان اللاعب الدولي التونسي قد تعرض لكدمة في الركبة خلال مشاركته ضد مولودية الجزائر في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق الضوء الأخضر للاعب للمشاركة في المران الجماعية ومن ثم المباريات.

وأعلن محمد أسامة سلبية مسحة اللاعبين للكشف عن فيروس كورونا قبل مواجهة الإسماعيلي، كما أشار إلى أنه لا يوجد أي إصابات والجميع جاهز لمواجهة الدراويش.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء في الدوري.

وعقد جايمي باتشيكو مدرب الفريق جلسة تحفيزية وفنية مع لاعبيه على هامش المران.

وقال عبد الحليم علي مدير الكرة في الزمالك إن الجلسة كانت مثمرة للتأكيد على تكاتف الجهاز الفني واللاعبين استعدادا للمباريات المقبلة سواء في الدوري أو دوري الأبطال.

وواصل عبد الحليم: "الفريق يصب تركيزه حاليا لمواصلة الانتصارات على المستوى المحلي وللحفاظ على الصدارة".

وركز لاعبو الزمالك خلال المران على التسديد على المرمى من داخل وخارج منطقة الجزاء وذلك على هامش المران الجماعي.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال التسديد كأحد الحلول الهجومية لاختراق دفاعات المنافسين.

وعقد مدحت عبد الهادي المدرب العام بالفريق الأول جلسة مع حميد أحداد مهاجم الفريق على هامش المران.

وحرص عبد الهادي خلال الجلسة على توجيه بعض التعليمات الفنية للمهاجم المغربي خلال التقسيمة وكذلك كيفية التعامل في بعض المواقف الهجومية.

وطالب عبد الهادي، أحداد، الهدوء داخل منطقة الجزاء ليكون أكثر فاعلية على المرمى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء في السابعة والنصف مساء.