ليواصل هيمنة منذ 2004.. المصري يتخطى المنصورة بثلاثية في كأس مصر

نجح النادي المصري في الفوز بنتيجة 3-0 أمام المصري ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية.

سجل أهداف المصري كل من أحمد جمعة وأوستن أموتو وعمر كمال عبد الواحد.

ويواجه المصري في دور الـ16 الفائز من مباراة طلائع الجيش والقناة والتي تقام يوم الخميس.

مناوشات وهدف قاتل في الشوط الأول

في البداية حاول المنصور مباغتة المصري من الجهة اليمنى، بعد عدة انطلاقات، إلى أن وصلت كرة عرضية أرضية خطيرة في الدقيقة 13 لولا عصام ثروت الذي خرج في الوقت المناسب أمام منطقة الست ياردة ليمسك الكرة قبل أن يتمكن جلال الشرقاوي من تسجيل الهدف الأول.

وكاد المصري أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 19 بعد ركنية نفذها أحمد شديد قناوي لتصل الكرة إلى رأس أحمد جمعة لكن العارضة أنقذت المنصورة.

وأرسل سعيدو سيمبوريه تمريرة طولية في عمق دفاعات المنصورة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32 لتصل إلى عمر كمال الذي لم يتمكن من التحكم في الكرة أمام المرمى لتضيع.

وسجل المصري الهدف الأول في الدقيقة 44 بعد انطلاقة من عمر كمال عبد الواحد جهة اليمين للمنصورة، والذي أرسل عرضية من على حافة منطقة الجزاء من جهة خط الركنية لتصل إلى رأس أحمد جمعة الذي سجل ببراعة.

شوط ثاني سيطر عليه المصري

سيطر المصري على الشوط الثاني، وكاد أن يباغت ضيفه بهدف في الدقيقة 61 بعد محاولة مرتين من محمد جريندو ثم أحمد جمعة لكن حازم هاني مدافع المنصورة أنقذ الموقف بطريقة رائعة قبل وصول الكرة إلى المرمى.

وأضاف المصري الهدف الثاني في الدقيقة 78 من ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد شديد قناوي وتصدى لها عاطف نصحي حارس المنصورة ببراعة، لكن أوستن أموتو كان بالمرصاد وأكمل الكرة في الشباك.

وأضاف عمر كمال عبد الواحد الهدف الثالث في الدقيقة 89 بعد تمريرة بينية وانطلاقة رائعة ليسكن الكرة في الشباك بإتقان.

لتتواصل نتائج المصري الإيجابية في مواجهاته الأخيرة أمام المنصورة، إذ فاز المصري 4 مرات من آخر خمس مواجهات وتعادلا مرة في كل المسابقات.

كما أن تلك هي أول مواجهة بين الفريقين منذ عام 2010، وكان المصري قد فاز خلالها في الدوري بنتيجة 1-0. كما أن هذه الانتصارات والنتائج الإيجابية بدأت منذ عام 2004 في الجولة الثامنة بانتصار المصري بنتيجة 4-0.