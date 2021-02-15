خبر في الجول - الأهلي لم يدخل بعد في مفاوضات تجديد معلول وأجايي ولكن

لم يدخل الأهلي في أي مفاوضات حتى الآن مع الثنائي علي معلول وجونيور أجايي لتجديد تعاقده مع الفريق، وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعبين.

وعلم FilGoa.com أنه في الوقت ذاته لا يشعر اللاعبان بالقلق حيال هذا الأمر في ظل العلاقة الطيبة والقوية التي تربطهما بالأهلي.

كما أن الثنائي يدرك أن الأمور في النهاية ستسير في الطريق الصحيح، إضافة إلى كثرة ارتباطات الأهلي خلال الفترة الأخيرة والحالية من مشاركات في بطولات مختلفة محلية وقارية ودولية، الواحدة تلو الأخرى.

وينتهي عقد الثنائي مع الأهلي خلال الموسم المقبل.

وانضم معلول صاحب الـ31 عاما إلى الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في صيف 2016.

ولعب معلول بقميص الأهلي حتى الآن في 148 مباراة سجل خلالها 24 هدفا وصنع 43 آخرين.

وانضم أجايي إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في صيف 2016.

ولعب أجايي بقميص الأهلي في 141 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 39 هدفا وصنع 27 آخرين.