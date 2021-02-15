مجاهد: هناك شكاوى وجهت لفيفا وتم الرد عليها من بينها شكوى بخصوص الزمالك والإنتاج الحربي

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 15:56

كتب : أحمد الخولي

أحمد مجاهد

قال أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة إن التحقيقات لازالت جارية بخصوص ما حدث لمنتخب الشباب في خلال مشاركته في بطولة شمال إفريقيا، كما أوضح أن هناك شكاوى وجهت للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتم الرد عليها من بينها شكوى بخصوص اتفاقية الزمالك مع وزارة الإنتاج الحربي.

وصرح مجاهد قائلا: "الانتخابات القادمة لمجلس جديد سيكون مدته ٤ سنوات أو إقامة دورة أوليمبية أيهما أسبق".

وواصل "اعتبارا من ٢٠ ديسمبر تم انهاء عمل الجهاز الفني لمنتخب الشباب، وتم تجميد المستحقات المالية لحين فصل لجنة الانضباط فيما تم خلال المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم بتونس".

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وأكمل "نتمنى تحقيق ميدالية في الأولمبياد ولا نتأخر في تقديم الدعم للمنتخب الاوليمبي، ونتمنى مشاركة محمد صلاح مع الفريق".

وأردف "سيد بخيت يتولى ادارة المسابقات وهو كفؤ ولديه خبرات كبيرة"

واسترسل "ما يتردد عن فصل موظفين توفيرا للنفقات غير صحيح مطلقا".

وتابع "هناك شكاوى وجهت للاتحاد الدولي، منها شكوى تخص توقيع بروتوكول بين نادي الزمالك وهيئة الانتاج الحربي، وقمنا بتوضيح الامر ان هناك فارق بين الهيئة والنادي".

وأضاف "جهات التحقيق تواصل عملها في قضية اختفاء الكؤوس من الاتحاد، ونحترم كل الجهات، وباب الاتحاد مفتوح أمام الجميع".

وأتم "فتح الباب أمام ضم حراس أجانب توصية من الأندية ولم يصبح قرار حتى الآن".

وكان مجاهد قد أوضح في وقت سابق أن فيفا قد استفسر أيضا حول عقوبة إيقاف محمد الشناوي وتم الرد عليه. (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة فيفا الزمالك
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