مجاهد: زيادة عقد البدري بسبب بند وضعته اللجنة السابقة.. وطلبنا مصل كورونا لهذا السبب

قال أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري إنه قام بزيادة عقد حسام البدري مدرب منتخب مصر لأن عقده كان يحتوي على بند ينص على ذلك، كما أشار إلى أنه طلب مصل كورونا لكي يوفر تكاليف المسحات التي وصلت 6.5 مليون جنيه أسبوعيا.

وصرح مجاهد في مؤتمر صحفي قائلا: "قمت بزيادة عقد حسام البدري لأن العقد كان به هذا البند، اللجنة الخماسية أرجت القرار، وبالتالي تم زيادة العقد بداية من يناير".

وواصل "البند الخاص بصرف زيادة 10% سنويا للجهاز الفني للمنتخب الوطني موجود في العقد، والتزمنا به، وما قيل عن الغاء هذا البند غير صحيح، بعد الرجوع لمحاضر مجلس الادارة، كان هناك إرجاء وليس الغاء بسبب الظروف المالية".

وتابع "تم إلغاء مسابقات الناشئين بسبب كورونا وحتى الآن وما أقوله ليس كلاما نهائيا، لو تمكنا من استكمال المسابقات في أبريل سنفعل ذلك".

وأردف "أرسلت للجهة الإدارية لكي نرى هل نصرف الزيادة للمنتخب قبل شهر يناير أم لا، كما طلبنا الحصول على مصل كورونا لتوفير مستحقات المسحات".

واستطرد "تكاليف المسحات 6.5 مليون جنيه أسبوعيا، وأرسلنا للوزارة طلبا للدعم بسبب هذا الأمر، طلبنا الحصول على المصل لتوفير المستحقات".

وواصل "طُلب منا في يناير تسهيل القيد لبعض الأندية المتعثرة ماديا كذلك".

وأتم "هناك دعم كامل من الدولة لهاني أبو ريدة في انتخابات المكتب التنفيذي لفيفا، وسيكون هناك وفد من اتحاد الكرة لمساندته".

حسام البدري تولى تدريب منتخب مصر منذ سبتمبر 2019 وقاد الفريق في 6 مباريات فاز في 4 وتعادل مرتين وسجل الفراعنة 7 أهداف واستقبلوا هدفين.