مجاهد: لم نحصل على أي مستحقات من الشركة الراعية منذ تولينا المهمة

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 15:24

كتب : أحمد الخولي

اتحاد الكرة المصري

قال أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة إن لجنته بدأت العمل بشكل سريع ومن الطبيعي أن يخلف ذلك أثارا جانبية، كما أشار إلى أنه لم يحصل على أي مستحقات من الشركة الراعية منذ توليه المهمة.

وصرح مجاهد حول تغيير فترة القيد واللوائح قائلا: "الاتحادات طلبت من فيفا تغيير لوائح استدعاء اللاعبين في زمن كورونا وذلك على هامش كأس العالم للأندية".

وشدد "لم نعدل لائحة النظام الأساسي ولكن اللجنة الخماسية السابقة هي من فعلت".

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وتابع "تقبلنا النقد في الفترة الماضية ونتفهم رسائل وسائل الإعلام، والثنائي أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي سيكون له شأن كبير في الإدارة محليا وإفريقيا ودوليا".

وأردف "كان لابد من العمل السريع في اتحاد الكرة ومن الطبيعي أن تكون هناك آثار جانبية".

وأكمل "بدأنا عملنا بقضية منتخب الشباب وما حدث في تونس، ومنتخب الكرة الشاطئية كانت لديه بعض حالات كورونا في السعودية، قمنا بتعديل بعض المسابقات كذلك قدر الإمكان".

وأوضح "سددنا مستحقات متأخرة للحكام، والشركة المنفذة لمركز المنتخبات التي كانت تهدد بفسخ العقد، وصرفنا لهم ٣٠ مليون جنيه. ولم نحصل على أي مستحقات من الشركة الراعية منذ قدوم اللجنة".

وأتم "تقدمنا بتقرير لرئاسة الوزراء لإجراء الانتخابات، وقرارات الحكومة بتأجيل الجمعيات العمومية للفيفا وحاولنا عمل مؤامة دون إحراج لأي طرف، ولضيق الوقت تفهم الفيفا الامر".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق مد عمل اللجنة الثلاثية حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

اتحاد الكرة
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