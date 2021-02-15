اتحاد الكرة: مصر تواجه جزر القمر في استاد القاهرة.. وهذه طرق احتفالنا بالمئوية

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 15:16

كتب : أحمد الخولي

مصر ضد جزر القمر

قال أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة إن مواجهة منتخب مصر مع جزر القمر ستقام في استاد القاهرة، كما كشف عن طريقة الاحتفال بمئوية اتحاد الكرة خلال العام الجاري. وذلك في مؤتمر صحفي.

وصرح مجاهد قائلا: "المنتخب الأول سيخوض مواجهتين في شهر يونيو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وواصل "مباراة المنتخب ضد جزر القمر في التصفيات في استاد القاهرة، وأرسلنا خطابا لكاف يوضح ذلك".

أخبار متعلقة
مجاهد: أسعى لتصحيح أوضاع القسم الثاني والثالث والرابع وتعاقد اتحاد الكرة مع شركة "ميديا برو" فضل: لماذا يعمل مجاهد في كرة القدم وهو خريج هندسة.. ورفضنا زيادة عقد البدري مجاهد يكشف حقيقة إلغاء الموسم الكروي.. وكواليس تخفيض عقوبة الشناوي

وأكمل "سنبدأ فعاليات مئوية اتحاد الكرة في شهر أبريل المقبل ونعد لأكثر من شيء".

واسترسل "مثل مباريات استعراضية مع بضع المنتخبات أو نجوم العرب ونجوم عالميين وأفارقة".

وأردف "هناك كتاب وفيلم وثائقي ومباريات استعراضية للاحتفال بالمئوية وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه".

وتابع "سينتهي عمل اللجنة رسميا في 31 يوليو المقبل وفقا لخطاب فيفا".

ويواجه منتخب مصر خلال شهر مارس المقبل منتخبي كينيا وجزر القمر في ختام مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويستضيف الفراعنة، جزر القمر يوم 30 مارس المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات.

اتحاد الكرة منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليواصل هيمنة منذ 2004.. المصري يتخطى المنصورة بثلاثية في كأس مصر 11 دقيقة | مصر
الأهلي: مباراة المريخ صعبة.. والاحتفال ببرونزية المونديال انتهى 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – أيمن أشرف يغيب ضد المريخ بسبب الإصابة.. وهذا موقفه من لقاء سيمبا 33 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي لم يدخل بعد في مفاوضات تجديد معلول وأجايي ولكن 36 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: الإقالة؟ لا تقلقوا علي 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المريخ السوداني يُهنئ الأهلي ويهديه درع النادي بعد الفوز بالبرونزية 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مجاهد: هناك شكاوى وجهت لفيفا وتم الرد عليها من بينها شكوى بخصوص الزمالك والإنتاج الحربي 59 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي لـ في الجول: غياب طاهر أسبوع والشحات جاهز.. وهذا موقف سليمان ونيدفيد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 جاري نيفيل: ما يفعله صلاح يحبط زملاءه
قد ينال إعجابك