اتحاد الكرة: مصر تواجه جزر القمر في استاد القاهرة.. وهذه طرق احتفالنا بالمئوية

قال أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة إن مواجهة منتخب مصر مع جزر القمر ستقام في استاد القاهرة، كما كشف عن طريقة الاحتفال بمئوية اتحاد الكرة خلال العام الجاري. وذلك في مؤتمر صحفي.

وصرح مجاهد قائلا: "المنتخب الأول سيخوض مواجهتين في شهر يونيو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وواصل "مباراة المنتخب ضد جزر القمر في التصفيات في استاد القاهرة، وأرسلنا خطابا لكاف يوضح ذلك".

وأكمل "سنبدأ فعاليات مئوية اتحاد الكرة في شهر أبريل المقبل ونعد لأكثر من شيء".

واسترسل "مثل مباريات استعراضية مع بضع المنتخبات أو نجوم العرب ونجوم عالميين وأفارقة".

وأردف "هناك كتاب وفيلم وثائقي ومباريات استعراضية للاحتفال بالمئوية وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه".

وتابع "سينتهي عمل اللجنة رسميا في 31 يوليو المقبل وفقا لخطاب فيفا".

ويواجه منتخب مصر خلال شهر مارس المقبل منتخبي كينيا وجزر القمر في ختام مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويستضيف الفراعنة، جزر القمر يوم 30 مارس المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات.