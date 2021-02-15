مجاهد: أسعى لتصحيح أوضاع القسم الثاني والثالث والرابع وتعاقد اتحاد الكرة مع شركة "ميديا برو"

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 15:12

كتب : أحمد الخولي

أحمد مجاهد

قال أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة إنه يحاول إصلاح المشاكل التي وجدها بعد توليه المهمة ومنها تصحيح أوضاع القسم الثاني والثالث والرابع بجانب تصحيح تعاقد تقنية حكم الفيديو. وذلك في مؤتمر صحفي.

وصرح مجاهد قائلا: "قررنا رحيل عدد كبير من الأجهزة الفنية لأن العدد كان كبيرا ولم يكن هناك داعي له".

وواصل "أحاول تصحيح الأوضاع في دوريات القسم الثاني والثالث والرابع وأنا ضد زيادة عدد الأندية الصاعدة من قسم إلى قسم".

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وأكمل "مشكلتي مع تقنية حكم الفيديو هي عدم وجود عقد موقع، وبدأنا في وضع بدائل للشركة التي تقدم الخدمة".

وأردف "الأهم لدي هو استمرار التقنية وليس إلغائها، الشركة تقدمت باعتذار عن الأخطاء وقالوا إن هناك أجهزة مستعملة وليست جديدة، وسيقومون بجلب أجهزة جديدة".

واسترسل "الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو طالبت بمستحقات مالية، وعند الصرف لم يكن هناك عقد يتم الصرف وفقا له، وعقدنا جلسات مع الشركة لتصحيح المشروع".

وأكمل "هناك أكثر من لجنة تفتيش على اتحاد الكرة في الوقت الحالي".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في بيان توصله لاتفاق مع الإدارة العليا لشركة "ميديا برو" التي تقدم تقنية حكم الفيديو (VAR) إلى الدوري المصري، لمنحها مهلة 3 أشهر للوفاء بمتطلباته.

اتحاد الكرة تقنية حكم الفيديو VAR
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