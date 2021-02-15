مؤتمر كومان: لاعبون مثل نيمار يحتاجون الحماية.. ولن تكون مواجهة بين ميسي ومبابي

طالب رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بمزيد من الحماية للنجوم مثل البرازيلي نيمار الذي يغيب عن باريس سان جيرمان في مواجهة الفريقين بسبب الإصابة.

وتأجلت مواجهة نيمار لزملائه السابقين في برشلونة بسبب إصابته في الفخذ، وغاب عن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة رفاق ليونيل ميسي غدا الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وقال كومان في مؤتمره الصحفي: "عليك حماية هذا النوع من اللاعبين".

وأوضح "لاعبون مثل نيماروميسي وكريستيانو رونالدو".

وواصل "لأنهم لاعبون يسمحون لنا بالاستمتاع بأنفسنا، يجب على الحكام حمايتهم رغم وجود احتكاك في هذه الرياضة".

وأضاف "لن تكون المباراة مواجهة بين كيليان مبابي وميسي، ستكون مباراة بين فريق يضم أفضل لاعب في العالم وسان جيرمان الذي يضم لاعبا جيدا جدا، وستكون مباراة جميلة لنستمتع بها".

وكشف كومان عن خطته لإيقاف نجوم باريس، وصرح "أنا لا أؤيد مراقبة أي لاعب، عليك فقط أن تعرف كيف تلعب وأن تكون منظما بشكل جيد عندما تفقد الكرة".

وأكمل "لا أرى الفرق الأخرى أفضل بكثير من برشلونة، نلعب أيضا بعدد من الشباب وبالتالي لا يمكنك أن تتوقع الفوز بدوري الأبطال، لكننا في مستوى رائع ويمكننا الفوز على أي فريق".

وعن احتمالية انتقال ليونيل ميسي إلى سان جيرمان بنهاية عقده، قال: "لم تزعجنا تلك الأنباء ولا أعرف نيته لكن ما يهمني هو إعداد اللاعبين، ميسي من برشلونة وأنا أتمنى أن يستمر هنا".

وانتقل كومان للحديث عن مدافعه جيرارد بيكيه الذي تدرب صباح اليوم الاثنين ليعزز من فرصه في المشاركة.

وصرح "بيكيه بخير".

وأتم "لقد شارك مع المجموعة لمدة أربعة أو خمسة أيام، المشاعر جيدة ولدي يوم آخر لأقرر إذا كان سيشارك أم لا".