ألبا: علينا توخي الحذر من سان جيرمان رغم غياب نيمار ودي ماريا

حذر جوردي ألبا مدافع برشلونة من قوة منافسه باريس سان جيرمان رغم غياب الثنائي نيمار وأنخل دي ماريا، قبل مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو.

وقال ألبا في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "الحقيقة أننا تحسنا كثيرًا، لكننا نواجه خصمًا صعبًا للغاية ويجب أن نكون حذرين، سيكون الأمر صعبًا للغاية".

وأضاف "بالطبع غياب نيمار خسارة كبيرة بالنسبة لهم، والأمر نفسه ينطبق على أنخل دي ماريا فهو لاعب رائع. لكن باريس سان جيرمان لديه لاعبون مهمون آخرون".

وتأجلت مواجهة نيمار لزملائه السابقين في برشلونة كالمتوقع، حيث يحتاج إلى شهر للتعافي من إصابته في الفخذ.

فيما يغيب دي ماريا عن مباراة كامب نو بسبب إصابته بتمزق عضلي في الفخذ الأيمن.

وتابع ألبا "سيظهر على أرض الملعب إذا كانوا مرشحين للفوز باللقاء أم لا".

وعلق ألبا على مستقبل زميله ليونيل ميسي قائلا "أعتقد أنه ملتزم بنسبة 100٪ مع برشلونة. إنه يريد أن يلعب موسما رائعا ونأمل أن نتمكن من الفوز باللقب".

وأتم الدولي الإسباني "مع ليونيل ميسي نحن أفضل وأقوى.. أتمنى أن يبقى".