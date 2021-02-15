ريال مدريد يعلن - سيرخيو راموس يبدأ التأهيل بعد جراحة الغضروف

أعلن نادي ريال مدريد عن أخر تطورات إصابة مدافعه سيرخيو راموس.

ونشر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي أن راموس عاد للتدرب في صالة الألعاب الرياضية للنادي بعد 8 أيام من إجراء عملية جراحية في الغضروف.

وأوضح البيان أن راموس بدأ التأهيل بالقيام ببعض التدريبات الهوائية ركوب الدراجات بالإضافة لبعض التمارين الخاصة بالتوازن.

وكان راموس قد خضع لعملية جراجية في الغضروف المفصلي الداخل لركبته اليسرى.

وأُصيب راموس بعد مباراة أتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.

ولم يلعب راموس (34 عاما) إلا 18 مباراة فقط هذا الموسم في كل المسابقات وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وغاب راموس عن أكثر من مباراة هذا الموسم بسبب بعض الإصابات في ركبته، قبل أن يُقرر إجراء عملية جراحية.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفين لاتفاق لتجديد التعاقد حتى الآن.