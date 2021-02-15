ريال مدريد يوضح إصابة كارباخال

أوضح ريال مدريد تفاصيل إصابة لاعبه داني كارباخال بعد إصابته خلال منافسات الدوري الإسباني.

وأصيب كارباخال في مباراة الفريق بالدوري الإسباني ضد فالنسيا يوم الأحد والتي انتهت بالفوز 2-0.

وأفاد ريال مدريد في بيان "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا كارباخال، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من تمزق عضلي في الفخذ الأيمن مع تضرر الأوتار".

وأضاف البيان "نحن الآن بانتظار تطور حالته".

ومن المتوقع أن يغيب كارباخال عن الفريق الملكي لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع وفقا لجريدة آس.

واضطر كارباخال لمغادرة الملعب مصابا قبل انقضاء نصف ساعة، بعد تعافيه مؤخرا.

عقب المباراة قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد "لا أفهم ما يحدث، الإصابات كثيرة وهذا يقلقني، من المزعج خسارة لاعب، هذه انتكاسة، أشعر بالأسف لـ كارباخال، كان في حالة جيدة، إنه لاعب مهم لنا، لا أستطيع تفسير هذه الإصابات".

وأضاف: "جدول المباريات فوضوي بعض الشيء، لم نخض فترة إعداد لائقة ونتعرض الآن لكثير من الإصابات، لكن سننواصل العمل، لن أتدخل في هذه الأشياء".

وتابع: "أشعر بالأسف لكل اللاعبين المصابين، هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث لمدرب، آمل أن تكون إصابة كارباخال بسيطة، لا أستطيع قول أكثر من ذلك".

وسجّل كريم بنزيمة وتوني كروس هدفي ريال مدريد في شوط المباراة الأول.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بعدد كامل من المباريات، متفوقا مؤقتا على برشلونة الثالث صاحب الـ 46 نقطة بمباراة أقل.

كما يبتعد ريال مدريد عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ 54 نقطة الذي خاض مباراتين أقل من ريال مدريد.

في المقابل تجمّد رصيد فالنسيا عند 24 نقطة في المركز 12، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

















































ليحقق ريال مدريد فوزه الثالث على التوالي بعد أن عاش سلسلة من النتائج الكارثية في الشهر الماضي.

كما رد ريال مدريد على خسارته ذهابا في أرض فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتواصل عجز فالنسيا عن الانتصار في العاصمة، إذ لم يفز في 15 زيارة متتالية لملعب ريال مدريد.

فالنسيا خاض اللقاء دون مدربه خابي جراسيا الموقوف والذي شاهد اللقاء من المدرجات.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في أرض بلد الوليد يوم السبت، قبل أن يتحوّل لملاقاة أتالانتا في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 24 فبراير.