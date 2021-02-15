وعد من أبو جريشة لـ شيلونجو حال استمراره في تسجيل الأهداف

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 14:08

كتب : ياسر الشريف

شيلونجو - سعد سمير - الأهلي - الإسماعيلي

وعد علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية في النادي الإسماعيلي بصرف مكافآت للاعب بينسون شيلونجو مهاجم الفريق حال استمراره في تسجيل الأهداف. وفقا للموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي.

وقدم رئيس اللجنة الفنية التهنئة للمهاجم الناميبي شيلونجو بعد مساهمته في تأهل الفريق لدور الـ16 بكأس مصر بعد تسجيله لهدفين بشباك فريق لافيينا في كأس مصر.

وطالب أبو جريشة اللاعب بتقديم المزيد من الجهد لاستعادة مستواه المعهود باعتباره أحد أفضل المحترفين في الدوري المصري.

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وفاز الإسماعيلي بنتيجة 2-1 أمام لا فيينا ضمن منافسات الجولة الـ32 من كأس مصر.

وعقد الثنائي أبو جريشة وعماد سليمان المشرف على الفريق اجتماعا مع شيلونجو خلال تدريبات الفريق اليوم الإثنين.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

في الدوري الإسماعيلي في الكأس
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