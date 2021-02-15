ذا صن: سرقة 2 مليون إسترليني من منزل أنشيلوتي

يبدو أن أحزان كارلو أنشيلوتي لم تبدأ بخسارة فريقه إيفرتون من فولام، حيث قام شخصان ملثمان بسرقة 2 مليون جنيه إسترليني من منزل المدرب الإيطالي قبل المباراة بيومين.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن أنشيلوتي لجأ إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بعد سرقة 2 مليون جنيه إسترليني من خزينة منزله يوم الجمعة الماضي.

حيث يقوم أحد الحراس بدوريات بالقرب من بوابات منزله، بينما زاد عدد أفراد الشرطة في المنطقة.

ووقعت السرقة أثناء تواجد ابنة أنشيلوتي بمفردها في المنزل يوم الجمعة، حيث كان يقود تدريبات إيفرتون.

وقال مصدر أمني لصحيفة "ذا صن": "لم يكن لدى أنشيلوتي أي حراس من قبل، ومن الواضح أنه عزز الأمور الأمنية".

وتابع "أتوقع أيضا أن يحصل على بعض الحماية لعائلته أثناء تواجده بالخارج".

وأتم "عرف اللصوص ما يريدون وكيفية الحصول عليه، من المحتمل أنهم شاهدوا المنزل أو كانوا يتصرفون بناء على معلومات".

وكان فولام حقق مفاجأة مدوية أمس الأحد، وتغلب على مضيفه إيفرتون بهدفين دون رد في ملعب جوديسون بارك، بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

ويعد الفوز تاريخيا لـ فولام، إذ يقهر إيفرتون على ملعبه لأول مرة على الإطلاق في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الإنجليزي بمختلف أقسامه ونسخه.

فولام احتاج إلى 28 محاولة للتغلب على إيفرتون في جوديسون بارك أخيرا، خصوصا أنه خرج من 22 هزيمة متتالية في زياراته إلى التوفيز.