باريس سان جيرمان دون نيمار ودي ماريا ضد برشلونة.. وعودة فيراتي

يغيب البرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة غدا الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وأعلن باريس سان جيرمان قائمته المسافرة إلى برشلونة، وشهدت تواجد اسم ماركو فيراتي الذي غاب عن أخر مباراتين للفريق في الدوري الفرنسي بسبب الإصابة.

فيما تأجلت مواجهة نيمار لزملائه السابقين في برشلونة كالمتوقع، حيث يحتاج إلى شهر للتعافي من إصابته في الفخذ.

كما يغيب دي ماريا عن مباراة كامب نو بسبب إصابته بتمزق عضلي في الفخذ الأيمن.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس – سيرجيو ريكو - ألكسندر لوتيلييه

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي - ميتشل باكر – تيلو كرير – ماركينيوس – عبده ديالو - لايفن كورزاوا - بريسنيل كيمبيمبي

خط الوسط: فيراتي – رافينيا - بابلو سارابيا - يوليان دراكسلر - إدوارد ميشوت - إدريسا جاي – أندير هيريرا – دانيلو بيريرا - لياندرو باريديس

خط الهجومي: كيليان مبابي – ماورو إيكاردي – مويس كين