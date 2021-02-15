باريس سان جيرمان دون نيمار ودي ماريا ضد برشلونة.. وعودة فيراتي

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 13:38

كتب : محرر في الجول

لاعبو باريس سان جيرمان يحتلفون بهدف كيليان مبابي في مرمى مرسيليا

يغيب البرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة غدا الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وأعلن باريس سان جيرمان قائمته المسافرة إلى برشلونة، وشهدت تواجد اسم ماركو فيراتي الذي غاب عن أخر مباراتين للفريق في الدوري الفرنسي بسبب الإصابة.

فيما تأجلت مواجهة نيمار لزملائه السابقين في برشلونة كالمتوقع، حيث يحتاج إلى شهر للتعافي من إصابته في الفخذ.

أخبار متعلقة
ماركا: بيكيه جاهز للمشاركة ضد سان جيرمان.. وشكوك حول أراخو لاوتارو: صدارة الدوري؟ إنها البداية.. وهكذا أنفذ المرتدات مع لوكاكو لعدم الرضا على "نايكي".. تقرير: روما يتعاقد مع شركة ملابس أمريكية سولشاير: لا نستحق الحصول على 3 نقاط أمام وست بروميتش

كما يغيب دي ماريا عن مباراة كامب نو بسبب إصابته بتمزق عضلي في الفخذ الأيمن.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس – سيرجيو ريكو - ألكسندر لوتيلييه

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي - ميتشل باكر – تيلو كرير – ماركينيوس – عبده ديالو - لايفن كورزاوا - بريسنيل كيمبيمبي

خط الوسط: فيراتي – رافينيا - بابلو سارابيا - يوليان دراكسلر - إدوارد ميشوت - إدريسا جاي – أندير هيريرا – دانيلو بيريرا - لياندرو باريديس

خط الهجومي: كيليان مبابي – ماورو إيكاردي – مويس كين

نيمار برشلونة سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
الحضري يشارك في ورشة تدريب حراس المرمى بالإمارات 9 دقيقة | منتخب مصر
الحنين إلى الصقيع.. روندون ينضم إلى سسكا موسكو 14 دقيقة | أوروبا
تدريبات إضافية لـ طارق حامد وزيزو قبل مواجهة الإسماعيلي 17 دقيقة | الدوري المصري
دورتموند يتعاقد مع مدرب مونشنجلادباخ بدءا من الموسم المقبل 32 دقيقة | الدوري الألماني
راش: أعتقد أن صلاح سيبقى مع ليفربول 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك: ساسي يشارك في التدريبات الجماعية.. وتعليمات خاصة من عبد الهادي لأحداد 51 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – محاضرة بالفيديو لموسيماني.. وتأهيل ماهر ومتولي 51 دقيقة | الدوري المصري
ليواصل هيمنة منذ 2004.. المصري يتخطى المنصورة بثلاثية في كأس مصر ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 جاري نيفيل: ما يفعله صلاح يحبط زملاءه
قد ينال إعجابك