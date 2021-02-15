ماركا: بيكيه جاهز للمشاركة ضد سان جيرمان.. وشكوك حول أراخو

شارك جيرارد بيكيه مدافع برشلونة في مران فريقه اليوم الإثنين، ليكون مستعدا لمواجهة باريس سان جيرمان بحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويلعب برشلونة ضد باريس سان جيرمان، غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وعانى بيكيه من إصابة في الركبة بعد إصابته ضد أتليتكو مدريد في نوفمبر الماضي ليبتعد على أثرها عن الملاعب.

وخاض بيكيه المران الجماعي بشكل طبيعي دون الشكوى من أي آلام.

كما شارك مارتن برايثوايت في التدريب بعدما غاب المهاجم الدنماركي عن أخر مباراتين ضد إشبيلية في الكأس وديبورتيفو ألافيش في الدوري بسبب الإصابة.

بينما لم يشارك رونالد أراخو مدافع الفريق في المران، مما يُزيد الشكوك حول مشاركته في مباراة باريس سان جيرمان.

وتُقام مباراة الذهاب على ملعب كامب نو، فيما تُلعب مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء يوم 10 مارس المقبل.