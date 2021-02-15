لعدم الرضا على "نايكي".. تقرير: روما يتعاقد مع شركة ملابس أمريكية

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 13:15

كتب : FilGoal

روما الإيطالي

اقتربت إدارة نادي روما الإيطالي من التعاقد مع شركة "نيو بالانس" الأمريكية لتكون المسؤولة عن توريد ملابس الفريق بحسب تقرير لصحيفة "إل تيمبو".

وأشار تقرير الصحيفة الإيطالي أن روما سيوقع على عقود اتفاقه مع الشركة الأمريكية خلال الأسبوع الحالي بعد الاتفاق على بعض التفاصيل.

ويرتدي روما حاليا ملابس من شركة "نايكي" الأمريكية، بعدما تعاقد الطرفين عام 2013.

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ويحصل روما على مبلغ 4 ملايين يورو سنويا نظير رعاية "نايكي" له.

وينتهي عقد شراكة روما مع "نايكي" بحلول عام 2024.

وكانت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية قد نشرت تقريرا مطلع الموسم الحالي يُفيد بعدم رضا إدارة روما عن مبلغ التعاقد مع "نايكي" مقارنة بالأندية الأخرى التي ترعاها الشركة الأمريكية.

ويحتل روما المركز الثالث في الدوري برصيد 43 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن إنتر المتصدر.

روما الدوري الإيطالي
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