لاوتارو: صدارة الدوري؟ إنها البداية.. وهكذا أنفذ المرتدات مع لوكاكو

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 12:56

كتب : FilGoal

إنتر - لاتسيو - الدوري الإيطالي

يرى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر أن تصدر فريقه للدوري الإيطالي يعد بمثابة البداية، موضحا كيفية تنفيذ الهجمات المرتدة مع زميله روميلو لوكاكو.

وقاد مارتينيز ولوكاكو إنتر للفوز على لاتسيو بنتيجة 3-1 في الجولة 22 للدوري الإيطالي.

وسجل مارتينيز الهدف الثالث من الهجمة مرتدة قادها لوكاكو؛ ليختتم الأرجنتيني أهداف اللقاء.

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وقال لاوتارو لشبكة "سكاي إيطاليا" عقب المباراة: "لوكاكو يعمل كثيرا من أجل الفريق".

وشرح كيف يقوم الثنائي بتنفيذ المرتدات "أحيانا أقوم بالركض مبكرا لكي ألحق به في الهجوم المرتد".

وواصل "كنت أشعر بالإجهاد، لكني قمت بعملية الاستشفاء خلال المران والآن في أتم جاهزيتي".

وعن الانتصار ضد لاتسيو، قال: "هذه النتيجة تُعني أن إنتر هو متصدر الدوري وهذا ما يجعلنا سعداء".

واستمر "هذا ما كنا نعمل من أجله، وكما قال المدرب (أنطونيو كونتي) فإنها البداية وعلينا أن نحافظ على الصدارة".

وأتم "مباراة الدربي ستُلعب يوم الأحد، وإذا أرادنا البقاء (على القمة) فعلينا مواصلة العمل".

ويلعب إنتر ضد ميلان في الجولة المقبلة للدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر الدوري برصيد 50 نقطة، ويليه ميلان في المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وسجل مارتينيز 11 هدفا حتى الآن في الدوري الإيطالي.

لاوتارو مارتينيز إنتر
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