توني كروس: يجب أن نستمر على هذا النحو

يعتقد توني كروس لاعب وسط ريال مدريد أن فريقه عليه الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية واللعب بشكل فعال لو أراد أن ينهي الموسم بشكل جيد.

ريال مدريد انتصر دون عناء على ضيفه فالنسيا بنتيجة 2-0 ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وقال كروس في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نشعر بالسعادة لأننا لعبنا مباراة جيدة منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية".

وأضاف "يجب أن نسجل المزيد من الأهداف، لكننا حققنا نتيجة جيدة في نهاية المطاف".

وشدد الدولي الألماني "يجب أن نستمر على هذا النحو".

وأتم "نحن نبحث دائماً عن الاستحواذ لأننا نمتلك الجودة الكافية للوصول وتسجيل الأهداف. أعتقد انه يمكننا فعل المزيد والتحسن".

وسجّل كريم بنزيمة وتوني كروس هدفي ريال مدريد في شوط المباراة الأول.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بعدد كامل من المباريات، متفوقا مؤقتا على برشلونة الثالث صاحب الـ 46 نقطة بمباراة أقل.

كما يبتعد ريال مدريد عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ 54 نقطة الذي خاض مباراتين أقل من ريال مدريد.

في المقابل تجمّد رصيد فالنسيا عند 24 نقطة في المركز 12، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ليحقق ريال مدريد فوزه الثالث على التوالي بعد أن عاش سلسلة من النتائج الكارثية في الشهر الماضي.

كما رد ريال مدريد على خسارته ذهابا في أرض فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتواصل عجز فالنسيا عن الانتصار في العاصمة، إذ لم يفز في 15 زيارة متتالية لملعب ريال مدريد.

فالنسيا خاض اللقاء دون مدربه خابي جراسيا الموقوف والذي شاهد اللقاء من المدرجات.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في أرض بلد الوليد يوم السبت، قبل أن يتحوّل لملاقاة أتالانتا في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 24 فبراير.