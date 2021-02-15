تنس - ميار شريف: أخطط لأصبح ضمن أفضل 5 لاعبات في العالم.. وهذه نصيحة صلاح لي

قالت ميار شريف لاعبة التنس المصرية إن خسارة مباريات البطولات الكبرى ستمكنها من الفوز مستقبلا، كما أوضحت كيف دعمها محمد صلاح نجم ليفربول في مسيرتها وطريقة تفكيرها، وذلك عبر قناة “أون تايم سبورتس".

وصرحت ميار قائلة: "هي خبرة لا تعوض، لابد أن أخسر مثل تلك المباريات لكي أتمكن من الفوز مستقبلا، فخورة بنفسي وبما حققته، ومستقبلا سأتمكن من التحكم في مثل هذه المباريات للفوز بها".

وأضافت "أخطط لأصبح ضمن أفضل 5 لاعبات تنس في العالم ودعم المصريين أفضل شيء حدث لي في الفترة الأخيرة".

وواصلت "الموضوع ليس سهلا، لكن لدي ثقة، لأننا نمتلك مواهب عديدة في مصر لطالما كانت تلك قناعتي، حمدا لله حصلت على فرصتي ومنحت كل ما لدي وكل شيء تم سريعا، كلما مر الوقت كلما اكتسبت ثقة، تعامل مصر والإعلام والرعاة، كل شيء تم سريعا".

وأكملت "ألعب لمدة عامين ونصف الآن منهم عام في ظروف كورونا، ولازال أمامي الكثير من العمل، حاليا 114-115 في العالم، هناك بعض الأشياء الفنية التي أحتاج للعمل عليها، وفي التدريبات، وهذا ما سنعمل عليه في الفترة المقبلة".

وأردفت "أشعر وكأن شعب مصر بالكامل يدعمني، حتى تشجيع المصريين يمنحني ذلك حافزا، حمدا لله أنه أنعم علي بحب المصريين، أشعر بأنهم يتابعونني طيلة الوقت ويدعمونني في كل مبارياتي".

وتابعت "مصر منحتني كل شيء وفخورة بتمثيل بلدي والإعلام والشعب المصري والشباب والرياضية يمنحونني حقي وأحصل على كامل الدعم لا يمكنني طلب المزيد لا يسعني سوى تقديم المزيد في الملعب".

وكانت ميار شريف قد ودعت منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني لمنافسات القسم الثالث في المسابقة، بعد الخسارة أمام كاجا جوفان السلوفينية.

ورغم توديع البطولة من هذه المرحلة إلا أن ميار قد سطرت تاريخا كبيرا، كونها أول امرأة مصرية تفوز بمباراة في بطولة كبرى للتنس خلال الدور الرئيسي.

وأكملت ميار حول المواهب في مصر "لدينا مواهب عديدة في مصر ولابد من متابعتهم لكي يحصلون على الفرصة".

وأردفت "لدينا الظروف أصعب وبالتالي مواهبنا أكبر من الخارج، لأننا نحاول منح أكثر من الطبيعي بسبب عدم مساعدة الظروف".

واستكملت "أثق في مدربي 100% ويعمل معي منذ أن كنت في بدايتي شاهدني وقال لي إننا سنسير الطريق خطوة بخطوة، وأدين له بالكثير".

وعمن تشجع في مصر قالت ضاحكة: "أشجع النادي الأهلي وبالطبع منتخب مصر، لم أتمكن من متابعة مبارياته في كأس العالم للأندية بسبب فارق التوقيت وخوض منافسات بطولة أستراليا".

وواصلت "أنا أهلاوية جدا، الأهلي دوما في القمة، فخورة بهم للغاية".

وتطرقت للحديث حول ما حققه منتخب اليد خلال بطولة العالم التي أقيمت في مصر: "إنجاز كرة اليد غير طبيعي لأنه لا يوجد اهتمام كبير باللعبة عكس كرة القدم، أرسل لهم التحية لأنهم جعلونا فخورين بهم".

وتحدثت حول دعم محمد صلاح نجم ليفربول قائلة: "دعم صلاح مهم للغاية ويحفزني لأنه متواضع، أسأله عما أريد وأحصل على الخبرة، يمنحني الكثير سواء في اللعب أو الشخصية، لا يوجد كلمات كافية لوصف ما يمنحني إياه".

وواصلت "صلاح منحني الكثير من النصيحة حول التفكير وكيف يعمل على الصعيد النفسي والعقلي وقبل النوم، والقراءة في علم النفس، شرح لي الكثيرة وعملت بذلك وساعدني ذلك كثيرا".

وردا على هل ترى لاعبات شابات تتواجد في منافسات التنس عالميا مستقبلا؟ قالت: "شعرت أن هناك فتيات عديدات يرغبن في اللعب على الصعيد الدولي في التنس، وأن تدخل بطولات وتنافس خارجيا، أشعر أنني منحت أمل للشباب لكي يحاولوا إما الوصول أو أن يكونوا أفضل مني، وأتمنى أن يكون هذا هو تفكير الأجيال القادمة، وأنا متأكدة أنهم إذا فكروا في ذلك سيصلون لأن الموهبة ليست طبيعية في مصر".

وأتمت حول وعد للشعب المصري خلال الأولمبياد القادم :"أعد الشعب المصري أنني سأقاتل بكل ما لدي بنسبة 100% وسأمثل بدلي وأمثلهم بشكل جيد دائما، وسأعمل على نفسي وأطور نفسي، وأن أقدم شيئا يجعل العالم بالكامل يرى ما يمكن للمصريين تقديمه".