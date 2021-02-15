مواعيد مباريات الإثنين 15 فبراير 2021.. المصري يواجه المنصورة وتشيلسي ضد نيوكاسل

يواجه المصري نظيره المنصورة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر في الثانية والنصف ظهرا ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

ويستضيف وست هام يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد في الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".

ويحل نيوكاسل يونايتد ضيفا على تشيلسي في نفس الجولة في العاشرة مساء، ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".

ويواجه قادش ضيفه أتليتك بلباو ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني في العاشرة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 3".

ويستضيف بايرن ميونيخ نظيره أرمينيا بيليفيلد في التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ21.

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