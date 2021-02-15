مواعيد مباريات الإثنين 15 فبراير 2021.. المصري يواجه المنصورة وتشيلسي ضد نيوكاسل

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 11:17

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد وعلاء عطا يحتفلان بهدف المصري في المقاولون العرب

يواجه المصري نظيره المنصورة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر في الثانية والنصف ظهرا ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

ويستضيف وست هام يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد في الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".

ويحل نيوكاسل يونايتد ضيفا على تشيلسي في نفس الجولة في العاشرة مساء، ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".

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ويواجه قادش ضيفه أتليتك بلباو ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني في العاشرة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 3".

ويستضيف بايرن ميونيخ نظيره أرمينيا بيليفيلد في التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ21.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الإثنين من هنا.

في الكأس كأس مصر الدوري الإنجليزي الممتاز
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