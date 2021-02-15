العيسوى: الإسماعيلي كان الضلع الثالث للكرة المصرية وألوم لاعبي الفريق.. وهذا موقف مروان محسن

يرى أبو طالب العيسوي المدير الفني السابق للإسماعيلي أن فريقه لم يعد الضلع الثالث للكرة المصرية في الوقت الحالي، مشيرا إلى تحمل لاعبو الدراويش لجزء من مسؤولية تراجع النادي.

وقال العيسوي لقناة "أون تايم سبورتس 2" عن توليه لتدريب الإسماعيلي: "ابن النادي لا يأتي في ظروف طبيعية ودون إرادتنا".

وكشف "في الموسم الماضي تحدثت معي الإدارة لكي أعمل كمدرب عام مع ريكاردو في أخر 6 مباريات، وحصدنا 10 نقاط".

وأضاف "عُدت لتدريب الإسماعيلي في المرة الأخيرة لأن لم يكن هناك أي مدرب متاحا".

وحول أزمات الإسماعيلي في الوقت الحالي، قال: "أزمة الإسماعيلي منذ فترة لكنها ظهرت في الوقت الحالي، سبب الأزمة هو مجلس الإدارة وكثرة تغيير الأجهزة الفنية وجودة اللاعبين".

وأكد "مجلس الإدارة الإسماعيلي لا يتعاقد مع لاعبين دون الرجوع للأجهزة الفنية لكنه يفرق في التعامل بينهم".

وواصل كما أن الفرق التي صعدت مثل سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي تعاقدوا مع لاعبين كُثر، بالإضافة لوجود الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأوضح "الجميع قام بتصدير بعض المشكلات للإسماعيلي، لكن لا يوجد لاعب لم يحصل على مستحقاته من النادي إلا أن بعض المدربين الأجانب الذين آتوا للفريق لم يكونوا على قدر المستوى".

وتابع "الإسماعيلي كان الضلع الثالث للكرة المصرية، المصري الآن هو الفريق الثالث بعد الأهلي والزمالك بسبب نتائجه القوية. الفرق الجماهيرية هي من ستنافس وليس بيراميدز".

وعن سوق انتقالات الإسماعيلي في الموسم الحالي، قال: "تعاقدنا مع مجموعة جيدة من اللاعبين مثل أري بابل ومروان الصحراوي ومحمد عادل بالإضافة للحفاظ على فخر الدين بن يوسف، لكن الوحيد الذي لم يقدم مستواه هو رضوان الشريفي".

وأردف "المطالب الماضية حالت دون التعاقد مع بعض اللاعبين مثل رزاق سيسيه ومحمد إبراهيم والمهدي سليمان وعامر عامر وكريم طارق وأحمد سامي وعبد الله بكري ورجب بكار بالإضافة لـ جيديسون وهو مدافع برازيلي يلعب في الدوري البرتغالي".

وأكد "بيراميدز رفض طلبنا لضم المهدي سليمان على سبيل الإعارة في يناير الماضي".

وحول طلب الإسماعيلي للتعاقد مع لاعبين من الأهلي والزمالك، قال: "الأهلي تعاون مع الإسماعيلي ومحمود الخطيب رئيس النادي رحب بانتقال اللاعبين لكن رغبة اللاعب هي من وقفت ضد إجراء صفقات في يناير، خصوصا وأن الخيارات في انتقالات يناير قليلة".

وعن لماذا لم يعد الإسماعيلي يضم ناشئين مميزين، قال: "كان أبناء النادي متواجدين في قطاع الناشئين وكنا نقوم بإعداد اللاعبين للفريق الأول".

وتذكر "في أحد المرات كان الفريق الأول يحتاج لمدافع، ووقتها كان شريف عبد الفضيل يلعب كظهير أيمن مع الناشئين، لكننا قُمنا بالدفع به في مركز المدافع حتى تم تصعيده للفريق الأول".

واستمر "أنا من تعاقدت مع أحمد فتحي ومحمد عبد الله من بنها، ومعتصم سالم وإسلام الشاطر وعمر جمال".

وشرح "الإسماعيلي كان يتعاقد مع لاعبين مميزين من الدرجة الثانية ويعتمد الناشئين لأن الفريق كان يمتلك قواما قويا قادر على مساعدة اللاعبين الجُدد لكن الإحلال والتجديد لم يتم بشكل جيد، واللاعب الناشئ أو القادم من الدرجة الثانية لا يستطيع قيادة الفريق".

وشدد "لدينا عناصر جيدة لكن لا يمكن تكوين فريق منهم".

وعن فترته كمدير فني للإسماعيلي في الموسم الحالي، قال: "قبل مباراة الرجاء في البطولة العربية جلست مع اللاعبين وقلت لهم أننا سنكتب التاريخ (إذا انتصرنا)".

وتابع "لكني ألوم لاعبي الإسماعيلي. أين إنكاز ذاتهم؟ يجب أن يشعروا بالنادي وبالجماهير، وعليهم أن يبتعدوا عن وسائل التواصل الاجتماعي، هم من وضعوا الإسماعيلي في هذا الموقف وهم من يستطيعوا تحقيق نتائج جيدة".

وأكد "لاعب الكرة يجب أن يشعر بالخوف لكي يقدم كل ما لديه".

وعن موقف مروان محسن لاعب الأهلي للعودة للإسماعيلي مجددا، قال: "إذا كان يرغب في اللعب الإسماعيلي فليأتي لنا".

وأضاف "تمنيت أن يلعب عماد متعب في الإسماعيلي حينما كان لا يُشارك مع الأهلي".

وأردف "تفريغ الأهلي والزمالك للإسماعيلي هو السبب في الابتعاد عن البطولات".

وأكمل "إذا كان بإمكاني ضم لاعبا من الأهلي أو الزمالك سأقوم باختيار محمد الشناوي".

وشدد "باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي يجب أن يستمرا مع الفريق، والمحمدي رفض الانتقال لبيراميدز لكنه يفضل اللعب للزمالك عن الأهلي".

وعن تراجع مركز الإسماعيلي في الدوري، قال: "أشعر أن الإسماعيلي لن يهبط في الموسم الحالي".

وحول المدرب الأجنبي الأفضل في تاريخ النادي، قال: "ثيو بوكير كان أفضل مديرا فنيا أجنبيا جاء للإسماعيلي يليه سباستيان ديسابر".

وأتم "الإسماعيلي سيعود لتحقيق البطولات حين تأتي إدارة تلبي طلبات اللاعبين مع قطاع ناشئين ممتاز".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير في الدوري برصيد 8 نقاط من 11 مباراة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة 13 للدوري المصري.