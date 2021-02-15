بيليجريني يهدم الحصن الذي شيّده.. بيتيس يُسقط فياريال

فاز ريال بيتيس على مضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب لا سيراميكا، بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

وسجّل هدفي بيتيس: نبيل فقير، وإيمرسون رويال، فيما سجّل جيرارد مورينو هدف فياريال الوحيد.

ليرفع ريال بيتيس رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، ويتجمّد رصيد فياريال عند 36 نقطة في المركز السادس، ليخسر المركز الخامس لصالح ريال سوسيداد صاحب الـ 38 نقطة، ويبتعد عن مراكز دوري الأبطال بـ 9 نقاط كاملة.

وتعد تلك الهزيمة هي الثالثة فقط لـ فياريال في الدوري هذا الموسم، والأولى له في العام الميلادي 2021، والأولى على ملعبه كذلك.

فيما انتصر بيتيس لأول مرة في ملعب فياريال منذ ديسمبر 2007، وقتها وللمصادفة كان مانويل بيليجيريني –المدرب الحالي لـ بيتيس- هو المدير الفني لـ فياريال.

ويعتبر بيليجريني (67 عاما) هو المدرب التاريخي لـ فياريال، إذ قاده بين 2004 و2009 ووصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2006، كما قاده إلى المركز الثاني التاريخي في الدوري الإسباني 2008.

لكن كل ذلك تم تنحيته تماما في أمسية الأحد خلال العودة الأولى لـ بيليجريني إلى لا سيراميكا –المادريجال سابقا- منذ أبريل 2012، هذه المرة أتى المدرب التشيلي لتدمير الملعب الذي شهد أعظم إنجازاته التدريبية.

الضيف الأندلسي تقدّم في الدقيقة 45 بتسديدة يمينية للفرنسي نبيل فقير بعد خطأ مزدوج من راؤول ألبيول في الإبعاد، ولـ باو توريس في الرقابة.

ليسجّل فقير من كرة متحركة لأول مرة منذ هدفه في برشلونة يوم 9 فبراير 2020، أي منذ أكثر من عام.

في الدقيقة 52 ضاعف بيتيس تقدُمه برأسية الظهير البرازيلي إيميرسون بعد عرضية سيرخيو كاناليس.

لكن المباراة اشتعلت سريعا في الدقيقة 65 عندما عاد خيسوس خيل مانزانو حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على إيميرسون نفسه.

ليصير بيتيس أكثر فريق تُحتسَب عليه ركلات جزاء في الدوري هذا الموسم بواقع 8 مرات.

الدولي الإسباني جيرارد مورينو –زارا الموسم الماضي- انبرى للتسديد، وسجل بنجاح، رافعا رصيده من الأهداف إلى 13 هذا الموسم، ومسجلا للمرة الخامسة في آخر 4 جولات.

كما بات المهاجم الكتالوني هو الهداف التاريخي لمواجهات فياريال وبيتيس برصيد 5 أهداف.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عمت الفوضى عندما صفّر خيل مانزانو مخالفة لـ فياريال في لحظة تسديد لاعب الغواصات كرة سكنت الشباك، مما أثار اعتراضات بالجملة من جانب أصحاب الأرض وعلى رأسهم أوناي إيمري.

في النهاية نفّذ داني رابا الفرصة الأخيرة لـ فياريال بأسوأ شكل ممكن وأطاح بها خارج المرمى.