إسلام حسن يُعلن اعتزاله اللعب دوليا

أعلن إسلام حسن لاعب الأهلي لكرة اليد اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب مصر بعد رحلة دامت لمدة 14 عاما مع الفراعنة.

وقال إسلام حسن عبر قناة الأهلي: "لعبت لمدة 14 عاما مع المنتخب الأول وشاركت في 6 بطولات لكأس العالم بالإضافة للعب في الأولمبياد وتحقيق بطولة إفريقيا".

وأوضح "هذا التوقيت الأنسب لاعتزالي اللعب دوليا".

وكشف "لدي 4 أسباب لكني سأكشف عن 2 فقط، السبب الأول هو تواجدي الدائم في معسكرات وهذا ما أثر على أسرتي بالسلب، أما الثاني: فأنا أرى أن أي لاعب يجب أن يعتزل في قمة مستواه".

وأضاف "تحدث مع طارق محروس وهاني الفخراني ومع أسرتي حول القرار؛ لكنهم لم يوافقوا على الخطوة في البداية قبل أن يقتنعوا".

وتابع "أيضا تحدث مع إبراهيم المصري وكريم هنداوي، ورفضوا بشدة في البداية".

واستمر "أنا شخص عنيد وكنت أرغب في إثبات صحة القرار لنفسي".

وأتم "أتحمل مسؤولية قراري، وأنا راضي للغاية بما حققته مع المنتخب".

وشارك إسلام حسن مع منتخب مصر في النسخة الأخيرة من بطولة العالم لليد، والتي حقق فيها الفراعنة المركز السابع.