ليلة ميلانو زرقاء بفضل لوكاكو.. إنتر يفوز على لاتسيو ويتصدر الدوري الإيطالي

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 00:02

كتب : FilGoal

إنتر - لاتسيو - الدوري الإيطالي

فاز إنتر على لاتسيو بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب جوسيبي مياتزا ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الإيطالي.

وأسهم روميلو لوكاكو في ثلاثية إنتر، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 22 من ركلة جزاء وأضاف الثاني في الدقيقة 46 وصنع الثالث لزميله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 64.

فيما سجل جونزالو إسكالانتي هدف لاتسيو في الدقيقة 61.

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الانتصار جعل إنتر يتصدر الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن ميلان الذي تراجع للمركز الثاني.

أما لاتسيو فتجمد رصيده عند النقطة 40 ليحتل المركز السابع.

وسيكون إنتر على موعد للحفاظ على الصدارة أو التفريط فيها حينما يلعب ضد ميلان في الجولة المقبلة في دربي الغضب أو دربي ميلانو.

التشكيل

بدأ كريستيان إريكسن المباراة بعدما جلس على دكة بدلاء إنتر في المباراة الماضية ضد فيورنتينا.

وعلى الجانب الأخر، قاد تشيرو إيموبيلي رفقة خواكين كوريا هجوم لاتسيو.

أرقام لوكاكو

ثنائية لوكاكو جعلته يصل لـ300 هدفا في مسيرته مع الأندية والمنتخبات، بواقع 87 هدفا مع إيفرتون و57 مع بلجيكا و56 مع إنتر و42 مع مانشستر يونايتد و41 مع أندرلخت و17 مع وست بروميتش ألبيون.

وبتسجيله لركلة الجزاء، أصبح لوكاكو أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى الذي ينجح في كل ركلات الجزاء التي نفذها في أخر موسمين.

وحول لوكاكو 10 ركلات جزاء بنسبة نجاح بلغت 100%.

أما سمير هاندانوفيتش، فخاض مباراته رقم 500 في الدوري الإيطالي.

وصف المباراة

عرض لوكاكو

بدأ إنتر المباراة بقوة أملا في تسجيل هدفا مبكر لحسم المباراة.

وفي الدقيقة 21 توغل لاوتارو مارتينيز لمنطقة الجزاء لكن تمت إعاقته من قبل باتريسيو جابارون ليحتسب الحكم ركلة الجزاء تم تأكيدها من قبل حكم الفيديو المساعد.

وسجل لوكاكو ركلة الجزاء بنجاح ليتقدم إنتر في النتيجة.

بعد الهدف واصل ضغط إنتر.

وقبل نهاية الشوط الأول فقد مارتينيز الكرة من على حدود منطقة الجزاء ليستعيدها مارسيلو بروزوفيتش وتصل لوكاكو داخل منطقة الجزاء الذي سدد بقوة بقدمه اليمنى ليسجل الهدف الثاني لإنتر.

هدف بالصدفة

ومن مخالفة من على حدود منطقة جزاء إنتر، سدد سيرجي ميليكوفيتش سافيتش كرة قوية اصطدمت بزميله إسكالانتي لتسكن شباك هاندانوفيتش.

بعدها حاول لاتسيو إدراك التعادل لكن دون خطورة تذكر على مرمى أصحاب الأرض.

لو-لا

ووسط ضغط لاتسيو على إنتر استخلص بروزوفيتش الكرة ومرر الكرة لـ لوكاكو في منتصف الملعب ليقود المهاجم البلجيكي هجمة مرتدة بمفرده حتى وصل لمنطقة الجزاء، وأثناء خروج بيبي رينا لغلق زاوية التسديد عليه مرر لزميله لاوتارو مارتينيز ليسجل في المرمى الخالي وينتصر إنتر.

ويلعب إنتر ضد ميلان في الجولة المقبلة، بينما يواجه لاتسيو نظيره سامبدوريا.

إنتر ميلان
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