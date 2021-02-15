طبيب الأهلي: إصابة معلول ضد بايرن منعته من استكمال المباراة.. وهذا موعد عودة محمد محمود

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، أن إصابة علي معلول ضد بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية، منعته من استكمال المباراة.

وكذلك، أوضح أبو عبلة، أن محمد محمود سيعود للتدريبات الجماعية خلال 3 إلى 4 أيام.

وقال أبو عبلة لأون تايم سبورتس: "أرضية ملعب مختار التتش من عوامل إصابات اللاعبين ولكنها ليست الوحيدة. تعاقب المباريات وضغطها من أسباب كثرة الإصابات بين لاعبي الأهلي".

وعن إصابات الفريق قال "طاهر محمد طاهر سيكون جاهزا خلال أسبوع. إصابة علي معلول ضد بايرن كانت تمنعه تماما من استكمال المباراة".

وأوضح "وليد سليمان سيكون جاهزا خلال 3 أسابيع. وبالنسبة لمحمد محمود، التئم الغضروف في ركبته تماما وأمامه من 3 لـ 4 أسابيع للعودة للمران الجماعي".

وأردف "أمام محمود متولي 3 أشهر للعودة، قد يعود قبل هذه المدة لأن تطور شفائه ممتاز، وأتواصل باستمرار مع بيتسو موسيماني ومدرب الأحمال لتنسيق عملية تدوير اللاعبين".

وأتم "أما كريم وليد (نيدفيد) فيستمر في التأهيل، وأسابيع قليلة تفصله عن العودة للمران الجماعي".