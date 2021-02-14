الهلال يقيل لوتشيسكو ويعوضه بصاحب إنجاز البرازيل التاريخي

أعلن نادي الهلال السعودي عن إقالة مديره الفني الروماني رازفان لوتشيسكو من تدريب الفريق.

وأفاد بيان الهلال أن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لفريق تحت 19 عاما، سيتم تصعيده لتولي مهمة الفريق الأول في الفترة المقبلة.

وبذلك تنتهي حقبة لوتشيسكو مع الهلال والتي دامت منذ توليه المهمة في يوليو 2019.

📄 #الهلال ينهي علاقته التعاقدية مع "رازفان".. ويكلّف البرازيلي "روجيرو ميكالي" pic.twitter.com/4mB1cL320Z — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 14, 2021

وقاد لوتشيسكو الهلال في 72 مباراة، فاز في 46 منها، وتعادل 15، وخسر 11.

لوتشيسكو (51 عاما) قاد الهلال للتتويج بدوري أبطال آسيا 2019، والدوري السعودي 2020، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين 2020.

وتأتي الإطاحة بـ لوتشيسكو بعد الهزيمة اليوم الأحد أمام ضمك بهدف دون رد في الدوري السعودي.

كما خسر الهلال كأس السوبر السعودي مؤخرا بسقوطه 0-3 أمام غريمه النصر بنهاية الشهر الماضي.

ويحتل الهلال المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر.

في المقابل تولى ميكالي (51 عاما) مهمة تدريب فريق الشباب منذ ديسمبر الماضي خلفا لمواطنه الراحل كارلوس أماديو الذي توفي بأزمة قلبية في الرياض.

وسبق لـ ميكالي خوض العديد من التجارب التدريبية أغلبها في المراحل العمرية الصغرى.

وكان ميكالي صاحب الإنجاز التاريخي لبلاده البرازيل بالفوز بالميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2016 لأول مرة على الإطلاق.

كما قاد البرازيل لفضية كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في 2015.

وينضم ميكالي إلى قائمة طويلة من المدربين البرازيليين الذين قادوا الهلال ويزيد عددهم عن 25 مدربا، أبرزهم باولو أمارال، وماريو زاجالو، وأوسكار، وريكاردو، وماركوس باكيتا، وتونينيو سيريزو.