مدرب كوكاكولا لـ في الجول: لم نلعب للتمثيل المشرف ضد الإنتاج.. وهذا سر الانتصار

وضح تامر مصطفى المدير الفني لكوكاكولا أن فريقه لم يكن يلعب من أجل التمثيل المشرف ضد الإنتاج الحربي في كأس مصر.

وفاز كوكوكولات على الإنتاج الحربي في بطولة كأس مصر بهدف.

وقال تامر مصطفى لـFilGoal.com: "انتصرنا لأننا كنا نلعب من أجل الفوز وأخبرت اللاعبين بأننا نواجه الإنتاج الحربي للانتصار وليس للتمثيل المشرف ودرسنا الخصم جيدا وأشكر اللاعبين على النتيجة".

وعن سر تحقيق المكسب، قال: "شرحت للاعبين كيفية غلق كل المساحات واللعب على الهجمات المرتدة مع تقليل المسافات بين الخطوط، لكن الشيء الأهم كان التحضير النفسي خصوصا وأن المباراة مُذاعة ونحن لم نعتد على هذا من قبل".

وواصل "اللاعبون نفذوا التعليمات وكنا ندافع بشكل جيد طوال المباراة".

وكشف "أخبرت اللاعبين بأننا سنلعب بأسلوبنا ونُثبت للجميع أن لدينا فريقا قويا وليس أقل من أندية الدوري الممتاز، نحن نرغب في تحقيق الفوز في كل مباراة حتى لو كانت مباراة ودية".

وشدد "هذه هي العقلية التي يتمتع بها عناصر الفريق".

وأضاف "نقطة التحول كانت ركلة الجزاء التي تصدى لها محمد ميلا خلال المباراة من ممادو نياس، فهو حارس لديه خبرات عديدة".

واستمر "نطمح للوصول لأبعد نقطة في الكأس. سنلعب ضد بتروجت في الدوري المقبل وهذا يُعني إن فريقا من الدرجة الثانية سيتواجد في الدور ربع النهائي، عموما أرغب في الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل".

وأتم "فرصنا خلال مباراة بتروجت 50-50 لكل فريق".

وكان كوكاكولا قد فاز على بهتيم 2-0 في أولى أدور الكأس قبل أن يتغلب على جمهورية شبين 4-2 بركلات الترجيح ثم أقصى السكة الحديد بنتيجة 8-7 في دور الـ64 بالإضافة للفوز على الإنتاج الحربي في رحلته بكأس مصر.