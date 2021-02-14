سلة – مصر تهزم رواندا وديا استعدادا لتصفيات إفريقيا

الأحد، 14 فبراير 2021 - 22:29

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر لكرة السلة

فاز منتخب مصر لكرة السلة على رواندا بنتيجة 84-49 في أولى مباريات المنتخب ودية استعدادا لتصفيات إفريقيا التي ستقام في تونس.

وتسيد الفراعنة المباراة منذ بدايتها.

إذ انتهى الربع الأول بنتيجة 25-7، والثاني بنتيجة 38-22، والثالث بنتيجة 58-30 والرابع بنتيجة 84-49.

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ويلعب منتخب مصر مباريات الإياب في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021، في تونس من 17 لـ 21 فبراير الجاري.

وتضم مجموعة مصر كل من منتخبات أوغندا والمغرب وكاب فيردي.

وتتصدر مصر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزها في مباريات الذهاب والتي أُقيمت في القاهرة شهر نوفمبر الماضي.

وتضم قائمة المنتخب كل من: هيثم كمال - علي محمد - محمد طه ميدو - أحمد أبو العلا "بيبو" - يوسف شوشة (الاتحاد السكندري)، إيهاب أمين - حاتم البحيري (الأهلي)، أنس أسامة - مصطفى كيجو (الزمالك)، إبراهيم هشام (طلائع الجيش)، يوسف شحاتة (سبورتنج)، وليد عبد الجواد (الجزيرة)، مروان سرحان - عمر عزب (سموحة).

وتضم بعثة المنتخب كلا من: أحمد مرعي مدير فني – وسام جابر مدرب – محمد سليم مساعد مدرب – معاذ زيدان - وائل لطفي مدير منتخبات – أحمد يحيي طبيب الفريق – ماجد عباس تحليل واحصاء.

منتخب مصر لكرة السلة
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