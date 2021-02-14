بمشاركة كوكا.. باناثينايكوس يُلحق بـ أولمبياكوس الهزيمة الأولى في الدوري اليوناني

خسر فريق أولمبياكوس بهدفين مقابل هدف من باناثينايكوس على ملعب أثينا الأوليمبي ضمن مباريات الجولة 22 للدوري اليوناني.

ولم يبدأ أحمد حسن كوكا اللقاء مع أولمبياكوس لكنه شارك في الدقيقة 76 إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وتقدم باناثينايكوس مبكرا عن طريق ماوريسيو في الدقيقة 6، وأضاف يونس سانكاري الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 73.

وسجل يوسف العربي هدف أولمبياكوس الوحيد في الدقيقة 82.

وتعد الخسارة هي الأولى لأولمبياكوس في الدوري اليوناني هذا الموسم.

وتجمد رصيد أولمبياكوس عند النقطة 57، لكنه لا يزال يتصدر الدوري.

فيما ارتفع رصيد باناثينايكوس للنقطة 41 ليحتل المركز الثالث.

ويلعب أولمبياكوس ضد أريس في الجولة المقبلة، فيما يلعب باناثينايكوس ضد بانيتوليكوس.