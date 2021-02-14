الأهلي يفرض غرامة على أي لاعب يتحدث إعلاميًا بالفترة المقبلة

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن توقيع غرامة قدرها 300 ألف جنيه على أي لاعب يظهر إعلاميًا في الفترة المقبلة.

وتسري العقوبة على أي لاعب يجري مداخلات تليفونية أو يسجل ظهورا إعلاميًا.

ويستهدف الأهلي تكثيف استعداده لمواجهة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل بمزيد من التركيز بين أفراد اللاعبين.

وأخطر عبد الحفيظ اللاعبين بالفعل بعدم الظهور إعلاميًا في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد حصد برونزية مونديال الأندية قبل أيام بقهره بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية.

ويفتتح الأهلي مشوار دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا باستضافة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل.