مصدر من كاف لـ في الجول: لم نحدد موعد السوبر الإفريقي.. وندرس إقامته في إبريل

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن آخر مستجدات اختيار موعد مباراة السوبر الإفريقي.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ضد نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com: "حتى الآن لم نحدد الموعد النهائي للمباراة".

وأضاف "هناك موعد مقترح لإقامة المباراة في شهر أبريل المقبل، ولكن لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن".

وأكمل "سنختار الموعد الذي يتناسب مع أجندة مباريات الاتحاد الإفريقي".

وأتم تصريحاته "وقد يتم تحديد موعد المباراة والإعلان عن ذلك في شهر مارس المقبل، وبعدها سيتم إخطار الأندية بالموعد المحدد".

ومن المنتظر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي في قطر للمرة الثالثة على التوالي.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتغلب نهضة بركان على بيراميدز في نهائي الكونفدرالية.