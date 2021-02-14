سواريز جديد.. لاعب إسباني يعض منافسه في البطن

الأحد، 14 فبراير 2021 - 19:54

كتب : FilGoal

إدو بيديا

شهدت الملاعب الهندية حادثة "عض" جديدة، بشكل غير اعتيادي هذه المرة.

لويس سواريز نجم أتليتكو مدريد اشتهر بإقدامه على عض منافسيه في 3 مناسبات مختلفة خلال مسيرته بالملاعب الأوروبية، لكن الحادثة الجديدة شهدت أسلوبا مختلفا.

الواقعة بطلها الإسباني إدو بيديا لاعب جوا، الذي قام بعض منافسه ديباك تانجري لاعب تشينايين في اللحظات الأخيرة من مباراة الفريقين بالدوري الهندي.

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وسقط تانجري بجسده فوق بيديا، ليقوم الأخير بعضه في بطنه، مكان غير اعتيادي في عالم كرة القدم بالنظر إلى الحوادث السابقة التي كان بطلها سواريز.

وذكر موقع News18 الهندي أن القائد الإسباني يواجه خطر الإيقاف حتى نهاية الموسم.

بيديا (31 عاما) لاعب وسط إسباني سبق له اللعب في راسينج سانتاندير، وسالامانكا، وإيركوليس، والفريق الثاني لـ برشلونة، كما مثّل ميونيخ 1860، وريال أوفييدو، وريال سرقسطة، قبل أن يبدأ مغامرته في الملاعب الهندية عام 2017.

وينتمي بيديا لجيل منتخب شباب إسبانيا الذي خاض منافسات كأس العالم 2009 في أرض مصر، إلا أنه لم ينضم للقائمة النهائية التي شاركت في البطولة.

وظهر بيديا في مباراة ودية أمام منتخب شباب مصر بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب في أبريل 2009 قبل البطولة على استاد بتروسبورت، مباراة شارك فيها محمد أبو جبل وأيمن أشرف من بين مجموعة نجوم آخرين.

الدوري الهندي
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