عماد سليمان لـ في الجول: الأداء ضد لافيينا لم يكن مقنعا.. ولهذا سنقلل عدد لاعبي الإسماعيلي الأحد، 14 فبراير 2021 - 19:39 كتب : ياسر الشريف عماد سليمان الإسماعيلي نرشح لكم أخر الأخبار بمشاركة كوكا.. باناثينايكوس يُلحق بـ أولمبياكوس الهزيمة الأولى في الدوري اليوناني 2 دقيقة | المحترفون أروابارينا: فوزنا على راسينج = عودة الثقة للاعبي بيراميدز 27 دقيقة | الكونفدرالية هاني سعيد: بيراميدز حقق انتصارا هاما.. وقلت للاعبين ألا يندفعوا لهذا السبب 33 دقيقة | إفريقيا الوداد: مباراتنا مع كايزر تشيفز في مصر.. هذا ليس بغريب على الأشقاء 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا الأهلي يفرض غرامة على أي لاعب يتحدث إعلاميًا بالفترة المقبلة 43 دقيقة | الدوري المصري إسلام عيسى: بيراميدز لم يضمن الصعود بعد.. واعتدنا على اللعب في هذه الأجواء 55 دقيقة | إفريقيا عاد المدرب التاريخي.. إلتشي يعلن تعيين فران إسكريبا ساعة | الدوري الإسباني بمشاركة النني.. أوباميانج يُهدي أرسنال هدية عيد الحب ويقوده للفوز على ليدز يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الأهلي يفرض غرامة على أي لاعب يتحدث إعلاميًا بالفترة المقبلة الوداد: مباراتنا مع كايزر تشيفز في مصر.. هذا ليس بغريب على الأشقاء حقق رقما تاريخيا.. بيراميدز يضع قدما في مجموعات الكونفدرالية بثنائية ضد راسينج مصدر من كاف لـ في الجول: لم نحدد موعد السوبر الإفريقي.. وندرس إقامته في إبريل بمشاركة النني.. أوباميانج يُهدي أرسنال هدية عيد الحب ويقوده للفوز على ليدز يونايتد الأكثر مشاهدة 1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 جاري نيفيل: ما يفعله صلاح يحبط زملاءه أمس اليوم غدا دوري أبطال إفريقيا 2 هوريا 0 بترو أتلتيكو انتهت دوري أبطال إفريقيا 2 الترجي 1 تونجيث انتهت دوري أبطال إفريقيا 2 ماميلودي صن داونز 0 الهلال انتهت دوري أبطال إفريقيا 0 مازيمبي 0 شباب بلوزداد انتهت الدوري الإنجليزي 3 ليستر سيتي 1 ليفربول انتهت كأس مصر 2 الاتحاد السكندري 1 النجوم انتهت كأس مصر 2 الإسماعيلي 1 لافيينا انتهت الدوري الإنجليزي 1 وست بروميتش ألبيون 1 مانشستر يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 4 أرسنال 2 ليدز يونايتد انتهت الدوري الإسباني 2 ريال مدريد 0 فالنسيا انتهت كأس مصر - المصري - المنصورة لم تبدأ 14:30 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - نيوكاسل يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الإنجليزي - وست هام يونايتد - شيفيلد يونايتد لم تبدأ 20:00 الدوري الإسباني - قادش - أتليتك بلباو لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - هيلاس فيرونا - بارما لم تبدأ 21:45 قد ينال إعجابك