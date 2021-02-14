عماد سليمان لـ في الجول: الأداء ضد لافيينا لم يكن مقنعا.. ولهذا سنقلل عدد لاعبي الإسماعيلي

الأحد، 14 فبراير 2021 - 19:39

كتب : ياسر الشريف

عماد سليمان

الإسماعيلي
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