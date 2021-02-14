أتالانتا يخطف فوزا قاتلا أمام كالياري.. وكوالياريلا يستهدف مانشيني

الأحد، 14 فبراير 2021 - 18:16

كتب : FilGoal

فابيو كوالياريلا - سامبدوريا

فاز أتالانتا على مضيفه كالياري بهدف وحيد في ملعب ساردينيا، بالجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وسجّل الكولومبي لويس مورييل هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 90 بعد تمريرة أليكسي ميرانتشوك، ثم مراوغة للمدافع وإنهاء مميز للهجمة.

ليرفع أتالانتا رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، ويتجمّد رصيد كالياري عند 15 نقطة في المركز 18، بفارق نقطتين عن تورينو صاحب أقرب مراكز البقاء.

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ويعد هذا الانتصار هو الأول لـ أتالانتا في الدوري الإيطالي منذ اكتساحه ميلان بثلاثية نظيفة يوم 23 يناير الماضي، إذ خسر بعدها أمام لاتسيو وتعادل أمام تورينو رغم تقدمه بثلاثية نظيفة في الشوط الأول.

ورفع مورييل رصيده من الأهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم إلى 13.

وواصل أتالانتا تفوقه على كالياري عندما يحل عليه ضيفا، إذ هزمه في آخر 4 زيارات بمختلف المسابقات.

ويستقبل أتالانتا نظيره نابولي يوم السبت المقبل في الدوري الإيطالي، قبل أن يصطدم بـ ريال مدريد يوم 24 فبراير في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة أخرى، فاز سامبدوريا على ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب لويجي فيراريس.

سجل هدفي سامبدوريا السنغالي كيتا بالدي في الدقيقة 31، والإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا في الدقيقة 71. فيما سجّل الشاب دوشان فلاهوفيتش هدف الفيولا الوحيد في الدقيقة 37.

ليرفع سامبدوريا رصيده تحت قيادة كلاوديو رانييري إلى 30 نقطة في المركز العاشر، ويتجمّد رصيد فيورنتينا عند 22 نقطة في المركز 16، على بُعد مركزين فقط من الهبوط.

ورفع كوالياريلا رصيده إلى 92 هدفا في مسيرته بالدوري الإيطالي مع سامبدوريا، ليعادل أدريانو باسيتو، ولا يسبقه إلا روبيرتو مانشيني الهداف التاريخي لسامبدوريا في الدوري الإيطالي برصيد 132 هدفا.

فابيو كوالياريلا سامبدوريا في إيطاليا الدوري الإيطالي
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