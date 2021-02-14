المصري يعلن نقل مباراته ضد المنصورة إلى استاد الإسكندرية

أعلن النادي المصري، عن نقل مباراته ضد المنصورة في دور الـ 32 لكأس مصر، إلى استاد الإسكندرية، من استاد برج العرب.

وقال بيان صادر عن إدارة المصري: "تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بنقل مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمع بين المصري والمنصورة لتقام على ستاد الإسكندرية بدلًا من ستاد الجيش ببرج العرب".

وأضاف "وذلك في موعدها المحدد سلفًا في الثانية والنصف عصر غدا الاثنين الموافق الخامس عشر من فبراير".

ويواجه المصري المنصورة، بآمال تفادي ما حدث لنظرائه في الدوري الممتاز، المقاولون والإنتاج الحربي.

وحتى الآن، ودع فريقان من الممتاز بطولة الكأس ضد فرق من الدرجة الثانية، حيث أقصى بتروجت المقاولون العرب، وأخرج كوكاكولا الإنتاج الحربي.