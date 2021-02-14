المصري يعلن نقل مباراته ضد المنصورة إلى استاد الإسكندرية

الأحد، 14 فبراير 2021 - 17:32

كتب : أيمن عيد

علاء عطا وأحمد عبد العزيز في مباراة المصري والمقاولون العرب

أعلن النادي المصري، عن نقل مباراته ضد المنصورة في دور الـ 32 لكأس مصر، إلى استاد الإسكندرية، من استاد برج العرب.

وقال بيان صادر عن إدارة المصري: "تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بنقل مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمع بين المصري والمنصورة لتقام على ستاد الإسكندرية بدلًا من ستاد الجيش ببرج العرب".

وأضاف "وذلك في موعدها المحدد سلفًا في الثانية والنصف عصر غدا الاثنين الموافق الخامس عشر من فبراير".

أخبار متعلقة
مران الأهلي – جلسة مع ناصر ماهر وغياب أيمن أشرف.. وموسيماني يجتمع مع اللاعبين الأهلي يعلن إصابة صلاح محسن مدرب الأهلي: لا أعرف من أين يأتي اتهامنا بعدم الجرأة في كأس العالم

ويواجه المصري المنصورة، بآمال تفادي ما حدث لنظرائه في الدوري الممتاز، المقاولون والإنتاج الحربي.

وحتى الآن، ودع فريقان من الممتاز بطولة الكأس ضد فرق من الدرجة الثانية، حيث أقصى بتروجت المقاولون العرب، وأخرج كوكاكولا الإنتاج الحربي.

المصري كأس مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
إسلام عيسى: بيراميدز لم يضمن الصعود بعد.. واعتدنا على اللعب في هذه الأجواء 4 دقيقة | إفريقيا
عاد المدرب التاريخي.. إلتشي يعلن تعيين فران إسكريبا 16 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة النني.. أوباميانج يُهدي أرسنال هدية عيد الحب ويقوده للفوز على ليدز يونايتد 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر زيدان: لا أفهم سبب الإصابات وأشعر بالقلق.. أنا آسف لـ كارباخال 33 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من كاف لـ في الجول: لم نحدد موعد السوبر الإفريقي.. وندرس إقامته في إبريل 43 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
كروس: ما يتعرض له كارباخال مريع للغاية.. إنه قادم من 3 إصابات متتالية 51 دقيقة | الدوري الإسباني
سولشاير: يجب تقديم القهوة إلى الحكام في غرفة الـVAR حتى لا يغلب النوم عليهم 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سواريز جديد.. لاعب إسباني يعض منافسه في البطن ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 جاري نيفيل: ما يفعله صلاح يحبط زملاءه
قد ينال إعجابك