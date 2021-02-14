سجل هدفا وصنع آخر.. مرموش يكتب فوز سانت باولي على نورنبرج

الأحد، 14 فبراير 2021 - 17:29

كتب : FilGoal

لاعبو سانت بولي يحتفلون بهدف عمر مرموش في نورنبيرج

سجل عمر مرموش هدفا وصنع آخر، ليهرب بـ سانت باولي من مراكز القاع في دوري الدرجة الثانية الألماني.

عمر مرموش

النادي : سانكت باولي

سانكت باولي

فاز سانت بولي على نورنبرج بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الثانية الألماني.

جويدو بروجيستلار سجل الهدف الأول لـ سانت بولي في الدقيقة الـ46 من صناعة عمر مرموش.

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وفي الدقيقة الـ65 أضاف مرموش الهدف الثاني بنفسه من ركلة جزاء.

نورنبيرج قلص الفارق في الدقيقة الـ77 عن طريق دينيس بوركوفيسكي.

عمر مرموش خرج مستبدلا في الدقيقة الـ78 لصالح ماكسيميليان ديجتين، ولينتهي اللقاء بفوز سانت باولي بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد سانت بولي للنقطة الـ25 مرتقيا للمركز الـ13، فيما تجمد رصيد نورنبرج عند النقطة الـ23 في المركز الـ14.

ويعد الهدف هو الثالث لعمر مرموش مع سانت بولي في 7 مباريات خاضهم مع الفريق منذ انضمامه لهم في فترة الانتقالات الشتوية.

عمر مرموش سانت بولي
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